Indagan vínculo en crímenes de ejecutiva y comerciante en San Pedro Sula

Las autoridades indicaron que tienen como una línea de investigación la posible relación entre los dos casos.

San Pedro Sula, Honduras.- Las indagaciones de la Policía establecieron un posible vínculo entre el asesinato de la ejecutiva Marbely Roxana Castro Rivera y el crimen del comerciante Jairo Juárez Santiago.

Se informó que entre la joven y Juárez existía una relación cercana que podría haber generado el vínculo en la muerte de ambos.

Jairo Juárez, quien se dedicaba al comercio de la madera, fue asesinado el martes 23 de diciembre de este año en el barrio Los Andes cerca del bulevar Los Caminantes por sicarios que se conducían en una camioneta verde cuando salía de un restaurante junto a su familia.

El cuerpo de Juárez quedó boca abajo en los asientos delanteros de su carro doble cabina. En el tiroteo resultó herido un niño que es hijo del victimado.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las averiguaciones de la Policía indican que los homicidas para darle muerte a Juárez aprovecharon que ese día andaba sin sus guardaespaldas.

La ejecutiva de ventas Marbely Roxana Castro, de 27 años, fue asesinada el 12 de diciembre del 2023 en el bulevar Los Caminantes , casualmente a pocas cuadras de donde le quitaron la vida a Jairo Juárez.

La fémina fue asesinada por un sicario que estaba en la zona y al identificar el carro de Castro la atacó cuando ella hizo el alto en la 13 avenida, 9 calle del barrio Los Andes.

El hombre que vestía de negro sacó una pistola de nueve milímetros y sangre fría descargó el arma en la ventanilla de la conductora. En el seguimiento de las cámaras se descubrió que el homicida subió una cuadra en donde lo esperaba un vehículo en el cual huyó.