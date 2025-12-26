MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado

Un giro inesperado en el crimen de Jimmy Reyes y su pareja revela nuevas versiones; pues, aunque se manejaba que fueron asesinados en mientras estaban en un parque, se reveló que habrían sido perseguidos y en el crimen estarían involucrados miembros de la MS-13. Aquí los nuevos detalles:
La noche del miércoles -24 de diciembre-, Jimmy Alexander Reyes Chavarría y Alison Gabriela Mejía perdieron la vida tras ser atacados a disparos en Lejamaní, Comayagua.
Aunque versiones preliminares indicaban que la pareja fue asesinada mientras se encontraba en el parque, versiones oficiales indican que Jimmy murió tras intentar escapar de un atentado de la MS-13, mientras que su pareja perdió la vida tras accidentarse.
El subcomisionado Sauceda de la Policía Nacional en Comayagua informó que la pareja sufrió un atentado, y que Alison Gabriela Mejía murió producto de un accidente cuando su pareja intentaba huir.
Las autoridades indicaron que el móvil que se maneja en este doble crimen es el de enemistades personales con esta estructura criminal.
De acuerdo con las autoridades, las personas que dispararon contra estos dos jóvenes iba en esta camioneta roja y el crimen había sido planificado.
Tras el crimen, las autoridades detuvieron a dos jóvenes en posesión de droga y con un celular que habrían usado para coordinar el atentado.
"Se les decomisó el celular con el que coordinaron el atentado. Ellos son miembros de la estructura criminal MS", apuntó Sauceda.
"Luego de conocerse del atentado desplazamos unidades a la aldea La Licona y mediante hallanamiento capturaron a dos personas que son sospechosas en este crimen", indicó Sauceda.
La pareja fue sepultada ayer en Lejamaní , mientras las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.