  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado

En un intento de salvar sus vidas tras un atentado de la MS-13, Jimmy Reyes huyó junto a su pareja Alison Mejía, quien perdió la vida tras accidentarse

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 17:34
MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado
1 de 10

Un giro inesperado en el crimen de Jimmy Reyes y su pareja revela nuevas versiones; pues, aunque se manejaba que fueron asesinados en mientras estaban en un parque, se reveló que habrían sido perseguidos y en el crimen estarían involucrados miembros de la MS-13. Aquí los nuevos detalles:

 Foto: Redes sociales
MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado
2 de 10

La noche del miércoles -24 de diciembre-, Jimmy Alexander Reyes Chavarría y Alison Gabriela Mejía perdieron la vida tras ser atacados a disparos en Lejamaní, Comayagua.

 Foto: Redes sociales
MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado
3 de 10

Aunque versiones preliminares indicaban que la pareja fue asesinada mientras se encontraba en el parque, versiones oficiales indican que Jimmy murió tras intentar escapar de un atentado de la MS-13, mientras que su pareja perdió la vida tras accidentarse.

 Foto: Redes sociales
MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado
4 de 10

El subcomisionado Sauceda de la Policía Nacional en Comayagua informó que la pareja sufrió un atentado, y que Alison Gabriela Mejía murió producto de un accidente cuando su pareja intentaba huir.

 Foto: Redes sociales
MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado
5 de 10

Las autoridades indicaron que el móvil que se maneja en este doble crimen es el de enemistades personales con esta estructura criminal.

 Foto: Redes sociales
MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado
6 de 10

De acuerdo con las autoridades, las personas que dispararon contra estos dos jóvenes iba en esta camioneta roja y el crimen había sido planificado.

 Foto: Redes sociales
MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado
7 de 10

Tras el crimen, las autoridades detuvieron a dos jóvenes en posesión de droga y con un celular que habrían usado para coordinar el atentado.

 Foto: Redes sociales
MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado
8 de 10

"Se les decomisó el celular con el que coordinaron el atentado. Ellos son miembros de la estructura criminal MS", apuntó Sauceda.

 Foto: Redes sociales
MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado
9 de 10

"Luego de conocerse del atentado desplazamos unidades a la aldea La Licona y mediante hallanamiento capturaron a dos personas que son sospechosas en este crimen", indicó Sauceda.

 Foto: Redes sociales
MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado
10 de 10

La pareja fue sepultada ayer en Lejamaní , mientras las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos