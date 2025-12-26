Envuelto en una sábana encuentran cuerpo de un joven en La Entrada, Copán

Copán, Honduras.- A tan solo pocos días de cerrar el año 2025, la inseguridad en el país sigue dejando muertes; esta vez en el barrio San Antonio de La Entrada, Copán, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven, abandonado en plena vía pública.

El cuerpo fue encontrado en horas tempranas ​envuelto en una sábana color rojo y con evidentes señales de violencia.

Horas después del hallazgo, las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Joel Nolasco, originario y residente de la comunidad de Los Llanitos, en el mismo municipio.