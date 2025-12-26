  1. Inicio
Envuelto en una sábana encuentran cuerpo de un joven en La Entrada, Copán

La víctima vestía un pantalón gris tipo jean y no portaba camisa. La causa de la muerte aún no ha sido determinada; fue identificado únicamente como Joel Nolasco

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 20:44
Envuelto en una sábana encuentran cuerpo de un joven en La Entrada, Copán

Foto en vida de la víctima mortal.

 Foto: Redes sociales

Copán, Honduras.- A tan solo pocos días de cerrar el año 2025, la inseguridad en el país sigue dejando muertes; esta vez en el barrio San Antonio de La Entrada, Copán, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven, abandonado en plena vía pública.

El cuerpo fue encontrado en horas tempranas ​envuelto en una sábana color rojo y con evidentes señales de violencia.

Horas después del hallazgo, las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Joel Nolasco, originario y residente de la comunidad de Los Llanitos, en el mismo municipio.

La escena del crimen fue acordonada mientras personal de investigación realizaba las primeras indagaciones.

 (Foto: Redes sociales)
Según la información brindada de manera preliminar, vecinos del sector alertaron a las autoridades policiales tras observar un cuerpo en medio de una de las calles del barrio.

Agentes policiales llegaron al lugar y constataron que se trataba de un joven que se encontraba amarrado con cables eléctricos y presentaba aparentes signos de tortura.

Personal de Medicina Forense realizará la autopsia correspondiente para establecer si el deceso fue provocado por arma de fuego, arma blanca u otra circunstancia.

Redacción web
Últimas Noticias