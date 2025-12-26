José Mendoza, acusado de atropellar a motociclista, se defenderá en libertad ¿La razón?

Un juez dictó medidas sustitutivas a la detención judicial para José Carlos Mendoza, el estudiante universitario acusado de atropellar y causar la muerte de un motociclista durante la madrugada de Navidad en el anillo periférico de Tegucigalpa. ¿Cómo concluyó el caso?
El trágico incidente ocurrió a la altura de la colonia La Cañada, donde perdió la vida José Francisco Zúñiga López, de 28 años. Según el informe de las autoridades, Mendoza conducía un vehículo turismo blanco sin placas a alta velocidad y en presunto estado de ebriedad, impactando violentamente contra la motocicleta.
Tras la audiencia de declaración de imputado, el juez determinó que el encausado "no representa un peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia", lo que permitió que se le otorgaran medidas distintas a la prisión preventiva, solicitada inicialmente por la defensa.
De acuerdo con el apoderado legal, Marlon Arévalo, la familia del imputado "se ha puesto a disposición de cubrir los gastos económicos, como ser los gastos fúnebres que generó este accidente", explicó.
Como parte de las medidas impuestas, Mendoza quedó bajo la vigilancia de su representante legal y tiene la prohibición estricta de salir del país. Además, el joven deberá presentarse periódicamente todos los lunes a firmar el control en los juzgados ubicados en el barrio La Granja, en la capital.
El informe detalla que, tras el impacto que arrastró al motociclista varios metros, Mendoza intentó huir de la escena, siendo interceptado por militares.
Arévalo afirmó que su representado "no recuerda lo que pasó" y que se quedó dormido dentro del automotor tras la colisión, presuntamente debido a la ingesta de sustancias.
"Se presume que a esta persona se le pudo haber dado algún tipo de sustancia... eso pudo haber hecho que perdiera en todo momento el control del vehículo y el conocimiento", argumentó el abogado.
Las autoridades confirmaron que la prueba de alcoholemia realizada al joven resultó positiva en el momento de la detención.
El proceso legal continuará su curso el próximo 8 de enero de 2026 a las 8:30 de la mañana, fecha en la que se ha programado la audiencia inicial