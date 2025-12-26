En descomposición y dentro de un pozo hallan a Aníbal Sánchez, exaspirante a alcalde del PN

El cuerpo sin vida de Aníbal Sánchez Herrera, de 47 años, fue encontrado este viernes en el sector de Tablones Arriba, en el municipio de Santa Ana de Yusguare, departamento de Choluteca. Aquí los detalles de lo ocurrido
El hallazgo fue realizado por pobladores de la zona, quienes, tras percatarse de la presencia de un cadáver en el interior de un pozo, alertaron de inmediato a las autoridades locales para realizar el levantamiento. Poco después se confirmó su identidad.
Según confirmaron sus parientes, Sánchez Herrera tenía tres días de haber desaparecido, tiempo durante el cual sus familiares y amigos iniciaron una intensa que terminó con el descubrimiento del cadáver esta mañana.
El cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, lo que ha dificultado a los peritos determinar de manera preliminar las causas exactas del fallecimiento.
Sánchez era conocido en la comunidad de Santa Ana de Yusguare, tras ser exaspirante a la alcaldía de dicho municipio bajo la bandera del Partido Nacional.
La noticia generó consternación entre vecinos y correligionarios, quienes recordaron a Sánchez Herrera como una persona servicial y vinculada a la actividad social y política.
Se informó que el ahora fallecido está siendo velado en la casa de habitación de su madre, ubicada en la aldea de Tablones Arriba.
Hasta el momento, las autoridades policiales y de investigación no han brindado detalles oficiales sobre los hechos, mientras se esperan los resultados de la autopsia.
Familiares y pobladores piden justicia por su muerte y que se dé con el paradero de los responsables de este crimen lamentable.
Se desconoce si su muerte estaría vinculada al ámbito político o a problemas personales.