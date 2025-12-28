Escala básica de la Policía Nacional anuncia huelga de "fusiles caídos" por falta de pagos

"Es indignante que las altas jerarquías ya hayan cobrado "plus" de L70,000.00 y un bono electoral de L50,000.00, demostrando una total falta de empatía y una brecha de privilegios inaceptable".

De igual forma, denunciaron la desigualdad que existe en la institución de seguridad, ya que mientras las bases, que son las que patrullan y arriesgan sus vidas en las calles, la cúpula policial y el Secretario de Seguridad ya percibieron sus beneficios.

Los miembros de la policía exigen el cumplimiento de sus derechos labores básicos que se encuentran en mora como: "pago correspondiente de sueldos mensuales; depósito de 2 meses bono de alimentación que se nos adeuda; cancelación de vacaciones adeudadas y pago íntegro del bono navideño".

"A partir de mañana (lunes 29 de diciembre) nos declaramos en suspensión de labores (brazos caídos) a nivel nacional. Esta medida se mantendrá de forma indefinida hasta que se hagan efectivos los pagos adeudados", indica el documento publicado.

A través de un comunicado informaron que los agentes policías atraviesas una crisis financiera y no han recibido respuesta de las autoridades, pese a las múltiples peticiones de pago.

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la falta de pagos por parte de las autoridades, la escala básica de la Policía Nacional informó que realizarán una huelga de "fusiles caídos" a partir de este 29 de diciembre a nivel nacional.

Para el general en condición de retiro y exdirector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Leandro Osorio, es un hecho inédito lo que está ocurriendo en la seguridad pública de Honduras, porque no se había visto que no se le pagaran los sueldos a los policías.

Osorio afirmó, en una entrevista para HCH, que de no hacerse efectivo el pago a la escala básica de la Policía Nacional, el país está a las "puertas de una crisis de seguridad pública en el país, no solo de prevención, investigación, inteligencias y todas las unidades".

Además, informó que una situación similar está ocurriendo en las Fuerzas Armadas, especialmente con la Policía Militar, que exige un bono navideño.

"Yo creo que la presidenta debe tomar las acciones de inmediato, porque está a punto de terminar este año y todavía no se le ha pagado a nuestros policías, es lamentable", aseguró.

De igual forma, recomendó a las autoridades pronunciarse sobre lo que está ocurriendo con los pagos de los funcionarios policiales.

Para Osorio, la huelga de "fusiles caídos" de la Policía Nacional no será solo de 24 horas, "podemos tener esa crisis lo que resta de la administración de este gobierno y eso sería lamentable para la seguridad pública de nuestro país, porque va en detrimento de la seguridad de todos los hondureños".

Recordó a las autoridades que se aproximan las fiestas de fin de año, donde la seguridad juega un factor importante. Además, resaltó que estas fuerzas de seguridad han jugado un rol importante antes, durante y después de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Osorio reiteró que sería "lamentable y sería una situación caótica en la cual la policía esté de brazos caídos porque va a detrimento de los mismos ciudadanos porque no vamos a tener seguridad pública, no vamos a tener investigación, no vamos a tener prevención, no vamos a tener las unidades de intervención tampoco, entonces aquí la situación es precaria".

Cabe mencionar que hasta el momento nadie del gobierno de Xiomara Castro o de la misma Secretaría de Seguridad se han pronunciado ante el llamado de huelga y las exigencias de los salarios atrasados.