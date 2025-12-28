Rixi Moncada llama a colectivos de Libre a protestar y denuncia fraude en elecciones

Tegucigalpa, Honduras.—La candidata Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien obtuvo alrededor del 19 % de los votos en las elecciones generales, volvió a denunciar que el proceso electoral fue “nulo, fraudulento, manipulado e inflado”. Al mismo tiempo, respaldó el llamado que hizo expresidente “Mel” Zelaya de convocar a los colectivos de Libre a protestar en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). Moncada afirmó que, tanto en el desarrollo del proceso como en el conteo de votos, se vulneraron principios constitucionales, legales e institucionales. Además, responsabilizó al bipartidismo representado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusó de permitir prácticas que, según su criterio, distorsionaron la voluntad popular expresada en las urnas.

El aspirante presidencial sostuvo que los hechos denunciados no pueden quedar en la impunidad y advirtió que quienes hayan incurrido en delitos electorales deberán responder ante la justicia. A su juicio, las irregularidades señaladas se despojan al proceso de legitimidad y comprometen la credibilidad del sistema democrático. En ese marco, Moncada convocó a militantes y simpatizantes de Libre a movilizarse frente a las bodegas electorales ubicadas en el Infop, como una medida de presión para exigir transparencia y respeto al voto. La citación se realizó mientras el país permanece a la espera de la declaratoria oficial de resultados municipales y de diputados, en un ambiente marcado por la tensión política y los llamados a la revisión del proceso electoral. A través de su cuenta en la red social X, Moncada se pronunció en términos enérgicos al referirse a la movilización convocada por el coordinador general de Libre, Manuel "Mel" Zelaya Rosales, en respaldo del alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana.

“Ningún pueblo digno debe rendirse ante la imposición imperial ni ante la doblez de sus propios hijos perversos”, escribió. En el mismo mensaje, la candidata insistió en que el bipartidismo aliado en el CNE “ha sobrepasado todas las líneas constitucionales, legales, institucionales y de decencia republicana”, y reiteró que las elecciones recientes son, a su juicio, “las más fraudulentas, manipuladas e infladas de nuestra historia reciente”. Moncada añadió que la lucha no debe detenerse pese a las adversidades. “Venga lo que venga, nuestro deber es luchar. Solo se agotan los cobardes y los que renuncian a la Patria”, expresó, al tiempo que apeló a la Constitución de la República para justificar la movilización ciudadana. En ese sentido, recordó que la defensa de la soberanía y del orden democrático es un derecho y un deber, y aludió al concepto de “insurrección cívica” como un recurso legítimo cuando la voluntad popular, según dijo, es suplantada. La convocatoria a la movilización fue reforzada un día antes por Manuel Zelaya, quien llamó a la militancia de Libre a concentrarse el lunes 29 de diciembre, a partir de las 4:00 de la tarde, frente al Infop, donde funcionan las bodegas electorales del país.

El exmandatario explicó que la protesta busca respaldar al alcalde capitalino Jorge Aldana, quien aspira a la reelección y ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso. Zelaya precisó que la movilización debe desarrollarse como una resistencia pacífica, sin violencia y dentro del marco democrático. Al mismo tiempo, acusó al bipartidismo representado en el CNE de retrasar deliberadamente el escrutinio y de sostener lo que calificó como una “trama de fraude”, basada en los llamados “26 audios”, cuyo objetivo —según afirmó— sería desconocer el triunfo de Aldana.

“El ritmo al que avanzan hace prever que las más de nueve mil actas impugnadas a nivel nacional, correspondientes a elecciones de alcaldes y diputados, tampoco serán escrutadas”, escribió Zelaya en su cuenta de X. Añadió que la baja presencia ciudadana en las calles durante los últimos días obedece al período de festividades navideñas y no a una falta de inconformidad social.