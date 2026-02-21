Urgen implementar políticas públicas para prevenir el desplazamiento forzado de la niñez

Maradiaga explicó que “el desplazamiento forzado es un fenómeno altamente complejo porque afecta a familias enteras, particularmente a niñas, niños y adolescentes en el país, lo cual es grave”.Entre el año 2019 y el 2024, el Conadeh atendió alrededor de 7,100 quejas relacionadas con el desplazamiento forzado interno que afectó a cerca de 18,100 personas de diferentes sexos y edades.Se estima que en Honduras, durante ese periodo de seis años, 20 de cada 100 personas desplazadas por violencia, eran niños, niñas y adolescentes.