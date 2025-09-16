Más de 3,000 menores, víctimas de desplazamiento forzado en siete años

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos siete años, uno de cada cinco desplazados forzados en Honduras ha sido menor de edad, reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Entre 2018 y 2024, el fenómeno afectó a 18,066 personas, de las cuales 3,736 eran niños, niñas y adolescentes. Del total, el 51% eran niños y el 49% niñas, detalló el Conadeh.
Según el informe, los afectados tenían edades entre 0 y 17 años. Los más impactados fueron los niños de 6 a 12 años (37%), seguidos por los de 0 a 5 años (26%), adolescentes de 13 a 17 años (25%), mientras que en el 12% de los casos no se especificó la edad.
El año con más desplazamientos de menores fue 2023, con 1,243 casos, mientras que el más bajo fue 2020, con 152.
En el mismo período, el Conadeh recibió 7,090 quejas relacionadas con desplazamiento forzado en el país.
Factores y zonas más afectadas
La inseguridad y la violencia en Honduras causan temor, aumentando las cifras de desplazados de sus hogares en busca de protección y bienestar.
El Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad determina que los departamentos más peligrosos por este flagelo son Francisco Morazán y Cortés, concentrando el 40% y 28% de los desplazamientos, respectivamente, seguido por Atlántida y Choluteca con 6%, cada uno, y El Paraíso con 4%.
Ese fenómeno social es provocado por las amenazas, extorsión, asesinatos, despojo, tentativa de homicidio, violencia de género, usurpación y destrucción de la vivienda, tierra y propiedad, entre otras causas.
Agresores
Los desplazamientos forzados están relacionados a diferentes factores, por ejemplo el temor a personas que conforman estructuras criminales.
El 28% de los ataques son cometidos por integrantes de maras y pandillas, mientras que en igual porcentaje los responsables de las amenazas no han sido identificados.
En el 22% de los casos los responsables son personas conocidas de la víctima; en un 9% integrantes de fuerzas de seguridad del Estado; en un 7% exparejas; y en un 4% familiares. El resto corresponde a activistas políticos y otros actores.