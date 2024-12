Mujeres organizadas socializan el proyecto de la Ley de Alerta Morada

Ana Cruz, Directora de la Asociación Calidad de Vida, dijo que la Ley de Alerta Morada es muy importante para mujeres desaparecidas porque crea mecanismos para atender de manera inmediata una desaparición de mujeres, pues no hay que esperar nada.

4

Destacó que otro punto importante “es la inclusión de los familiares en la investigación, en todo el proceso es muy importante y poder llevar a lo local los equipos de respuesta inmediata”.

5

“Nosotros creemos que esta ley es un mecanismo muy importante para salvar la vida de miles de mujeres en nuestro país, pues en lo que va del año alrededor de 260 mujeres han desaparecido y hay algunas que han sido encontradas, otras se han escapado, pero creo que teniendo legitimidad la Ley de Alerta Morada va a ser mucho más fácil”, dijo Ana Cruz.

6

Debido a que no se cuenta con una ley, “en este momento se hace lo que se puede a través de redes sociales, porque no hay un mecanismo oficial de denuncias y cuando se denuncia en el 911 salen los post, pero no todo mundo lo está haciendo y por eso es muy importante y urgente la ley”, enfatizó.