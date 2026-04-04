Migdonia Ayestas: "Muertes de mujeres dejaron de ser aisladas, lo vemos como una emergencia"

Tegucigalpa, Honduras.- Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), lamentó los constantes casos de muertes violentas contra mujeres, sobre todo porque en lo que va de 2026 reportaban 57 casos.

Ayestas, refiriéndose a dos muertes violentas contra féminas registradas en las últimas 24 horas, condenó que ni siquiera en Semana Santa paren los femicidios.

"Lo grave de eso es la saña, el odio, la crueldad con que se les está matando; va más allá de un disparo", dijo.Recordó que muchas de estas mujeres, como el caso de la empleada del Hospital Escuela asesinada por su pareja, ya habían denunciado violencia doméstica, entonces, lastimosamente, "ese es el final".

"Las muertes violentas de mujeres en Honduras han dejado de ser un evento aislado, lo estamos viendo como una emergencia porque día con día se pierden la vida de mujeres y niñas", aseguró.

Para ella, existe una crisis de gobernanza, en la investigación y judicialización de los casos de muertes de mujeres.

"Tal pareciera que es un tema aislado, pero es un tema que nos convoca para que las instancias del Estado puedan desarrollar acción penal", concluyó.