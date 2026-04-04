Migdonia Ayestas: "Muertes de mujeres dejaron de ser aisladas, lo vemos como una emergencia"

Tegucigalpa, Honduras.- Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), lamentó los constantes casos de muertes violentas contra mujeres, sobre todo porque en lo que va de 2026 reportaban 57 casos.
Ayestas, refiriéndose a dos muertes violentas contra féminas registradas en las últimas 24 horas, condenó que ni siquiera en Semana Santa paren los femicidios.
"Lo grave de eso es la saña, el odio, la crueldad con que se les está matando; va más allá de un disparo", dijo.Recordó que muchas de estas mujeres, como el caso de la empleada del Hospital Escuela asesinada por su pareja, ya habían denunciado violencia doméstica, entonces, lastimosamente, "ese es el final".
"Las muertes violentas de mujeres en Honduras han dejado de ser un evento aislado, lo estamos viendo como una emergencia porque día con día se pierden la vida de mujeres y niñas", aseguró.
Para ella, existe una crisis de gobernanza, en la investigación y judicialización de los casos de muertes de mujeres.
"Tal pareciera que es un tema aislado, pero es un tema que nos convoca para que las instancias del Estado puedan desarrollar acción penal", concluyó.
Dos mujeres fallecidas
La Policía Nacional informó sobre la muerte violenta de dos mujeres en diferentes puntos del país en las últimas 24 horas.
Se trata de Nilcia Pamela Chávez Pérez, de 37 años, una empleada del Hospital Escuela, quien fue asesinada en su vivienda en la colonia Modesto Rodas de Tegucigalpa.
La mujer había denunciado en al menos dos ocasiones a su pareja por violencia doméstica.Por el crimen fue detenido Alexis Humberto Hernández Rodríguez, de 40 años, quien presuntamente le quitó la vida con arma blanca.
Hernández Rodríguez es acusado de femicidio agravado, según dijo la Policía Nacional.
La segunda víctima corresponde al nombre de Yeny Patricia García Martínez, quien fue encontrada en una calle de la colonia La Era, en la capital.
Dunia Palma, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dijo que la víctima fue asesinada con una piedra.
"Ya se encuentran los agentes de investigación recabando los medios probatorios para dar con el sospechoso o los sospechosos", dijo.
La DPI contabiliza 45 muertes violentas contra mujeres, una cifra inferior a los registros del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
Según Palma, la mayoría de estos casos ya les han dado respuesta. Afirmó que la parejas casi siempre es el principal sospechoso del crimen, por lo que pidieron a las mujeres denunciar los casos de violencia doméstica, justo como lo hizo Nilcia Pamela Chávez y fue asesinada, presuntamente, por su compañero de hogar.