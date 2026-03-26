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Infop lanza plataforma virtual con más de 40 cursos gratuitos

Los cursos se imparten en áreas como pymes, administración, mandos medios, tecnología de la información y la comunicación, ofimática, turismo y gastronomía, entre otras

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 15:20
Infop lanza plataforma virtual con más de 40 cursos gratuitos

Las autoridades del Instituto de Formación Profesional lanzaron oficialmente la plataforma para que los hondureños reciban cursos gratuitos.

 Foto: Cortesía (Infop)

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) lanzó la plataforma Infop Virtual 2026, una herramienta con la que busca que los hondureños fortalezcan sus competencias en distintas áreas de formación.

Las autoridades del instituto presentaron este jueves la plataforma web y la aplicación de Infop Virtual, ambas disponibles para la población con una oferta de cursos gratuitos y accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La plataforma, creada en 2011, ofrece este año más de 40 cursos en áreas como pequeña y mediana empresa (Pymes), administración, mandos medios, tecnología de la información y la comunicación, ofimática, turismo y gastronomía, entre otras.

Con esta iniciativa, el Infop amplía su oferta de capacitación digital y facilita el acceso a herramientas de aprendizaje para personas interesadas en mejorar su perfil profesional.

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Cada curso está diseñado en un formato ágil de dos semanas y con una duración de 20 horas, según informaron las autoridades del instituto durante el lanzamiento.

La modalidad integra tecnologías digitales y recursos didácticos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de herramientas y servicios disponibles en Internet.

"Gracias a su flexibilidad, Infop Virtual se ha convertido en una alternativa ideal para quienes desean combinar el trabajo con su formación profesional, sin la necesidad de asistir de manera presencial a un aula", resaltó Edgardo Loucel, titular del Infop.

Este año también se incorpora una nueva plataforma para el aprendizaje del inglés, con seis niveles de competencia y el desarrollo de cinco nuevos diseños curriculares enfocados en Inteligencia Artificial, alineados a las demandas actuales del mercado laboral.

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El programa brinda a los participantes la libertad de organizar su tiempo; cada estudiante contará con el acompañamiento permanente de tutores especializados que brindarán orientación y apoyo durante todo el proceso formativo, aseguró el funcionario.

"Todos los cursos continúan siendo completamente gratuitos, reafirmando el compromiso institucional con la inclusión y el acceso equitativo a la educación", señaló.

Entre 2011 y 2025, el programa virtual de Infop certificó a 857,837 participantes. En lo que va de 2026, se han matriculado 26,302 personas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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