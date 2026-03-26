Infop lanza plataforma virtual con más de 40 cursos gratuitos

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) lanzó la plataforma Infop Virtual 2026, una herramienta con la que busca que los hondureños fortalezcan sus competencias en distintas áreas de formación.

Las autoridades del instituto presentaron este jueves la plataforma web y la aplicación de Infop Virtual, ambas disponibles para la población con una oferta de cursos gratuitos y accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La plataforma, creada en 2011, ofrece este año más de 40 cursos en áreas como pequeña y mediana empresa (Pymes), administración, mandos medios, tecnología de la información y la comunicación, ofimática, turismo y gastronomía, entre otras.

Con esta iniciativa, el Infop amplía su oferta de capacitación digital y facilita el acceso a herramientas de aprendizaje para personas interesadas en mejorar su perfil profesional.