Más de L 2 millones mantienen retenido las autoridades de Infop al sindicato

De acuerdo al presidente de la organización Antolino Díaz , son más de dos millones de lempiras que las autoridades mantienen retenidos a los 472 empleados que integran el sindicato del Infop, debido que la Secretaría de Trabajo aún no los acredita como junta directiva de la asociación.

Según el presidente, quien fue reelecto en abril de este año, las autoridades del instituto quieren manejar de manera política al Sitrainfop, pero al no poderlo están haciendo acciones para perjudicarlos.

"Estamos abandonados, no tenemos apoyo ni de la federación ni de las confederaciones, porque la federación de trabajadores esta al servicio de Juan Barahona y es él quien pone y quita personal aquí (en Infop)", dijo Díaz.

Para este martes se tenía programada una reunión a la que fue invitado el director ejecutivo; sin embargo, el funcionario no asistió, lo que demuestra que la situación continuará.

Pese a las acciones que han hecho y las solicitudes que han enviado los trabajadores al director ejecutivo de Infop, Carlos Suazo, no han tenido respuesta del mismo, lamentó Díaz.

Las retenciones en las cuotas a la organización comenzaron debido a que el Sindicato aún no es inscrito en la Secretaría del Trabajo.

De acuerdo a Díaz, el director ejecutivo de Infop, junto al diputado Barahona y autoridades de la Secretaría de Trabajo han retardado el proceso para "asfixiar" la organización.

"Somos la única organización que no esta politizada y que no estamos a la orden de poder actual, por eso son todos esos ataques, fuimos electos en legal y debida forma en abril, fuimos a la Secretaría de Trabajo a presentar la nómina y hasta la fecha no han sido acreditados", explicó.