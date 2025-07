Sitrainfop denuncia retención "ilegal" de cuotas sindicales por autoridades del instituto

"Hoy corresponde el pago del mes de julio y todavía no han sido entregadas las aportaciones a la deducción que se hace a cada trabajador, así como las deducciones que pagamos al Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), y las deducciones del plan corporativo sindical que tenemos, eso nos va hacer caer en mora", expresó Díaz.

Son aproximadamente más de 700,000 lempiras mensuales que son deducidos entre los 472 empleados que pertenecen a la organización sindical; sin embargo, no han llegado al sindicato, sin justificación legal, apuntó el presidente.

La problemática se ha generado debido a que el Sindicato aún no ha sido inscrito en la Secretaría del Trabajo.

De acuerdo a Díaz, el director ejecutivo de Infop, Carlos Suazo, junto al diputado de Libertad y Refundación (Libre) Juan Barahona y autoridades de la Secretaría de Trabajo han retardado el proceso para "asfixiar" la organización.

"Somos la única organización que no esta politizada y que no estamos a la orden de poder actual, por eso son todos esos ataques, fuimos electos en legal y debida forma en abril, fuimos a la Secretaría de Trabajo a presentar la nómina y hasta la fecha no han sido acreditados", explicó.

Agregó que "hemos sido objeto de desconocimiento y de intento de injerencia a lo interno de la organización por Carlos Francisco Suazo Calderón y los funcionarios del Estado que están obligados a tutelar los derechos de los trabajadores más bien están en contra".