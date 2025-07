Cossette López a Marlon Ochoa: "A mí no me hace falta nadie, me hace falta usted para que venga a sesiones"

Por lo que la presidenta del CNE respondió que Ochoa "ha difamado mi nombre y ahora no me cabe duda que él estaba detrás de la campaña que me hicieron en septiembre y que está denunciada de hecho en el Conadeh y en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas".

A su vez, contestó que no le hace falta nadie e hizo un llamado al representante de Libertad y Refundación (Libre) para que se presente a las reuniones del CNE.

"Si él brinda los elementos ya no tengo nada más que tener certeza y le voy a decir una cosa al consejero: consejero, a mí no me hace falta nadie; el que me hace falta es usted, venga a las sesiones que para eso le pagan", fustigó.

La representante del Partido Nacional ante el órgano electoral también se refirió al fracaso en las reuniones de pleno por la inasistencia de Ochoa y recientemente de un consejero suplente.