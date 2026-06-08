Exlíder sindical pide investigar a exfuncionarios del Infop por abuso de autoridad

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Sindicato del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop), Antolino Díaz, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra varios exfuncionarios y funcionarios vinculados al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y la Secretaría de Trabajo. La acción fue presentada junto a representantes Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodeuh) contra el exdirector del Infop, Francisco Suazo Calderón; el exministro de Trabajo, Wilmer Fernández y la inspectora general de Trabajo, Brenda Vázquez. Díaz explicó que entre los elementos que acompañan la denuncia figuran documentos relacionados con su despido y las actuaciones administrativas que considera irregulares.

“Las pruebas que estamos presentando son mi despido estando incapacitado, la audiencia de descargo, y toda la persecución de la que fui objeto; discriminación y, a su vez, la descalificación como persona, como dirigente y como trabajador del instituto”, declaró. Además agregó que "fue un despido totalmente ilegal sin el pago de los derechos que yo tengo después de laborar 31 años para esta institución”. Además, señaló que la denuncia busca que las autoridades de la fiscalía investiguen los hechos, determinen responsabilidades y actúen en base a la protección de los sindicalistas de Honduras. “Con esta denuncia lo que buscamos es que las personas que hicieron estos abusos de autoridad puedan dar cuentas ante la justicia hondureña, sentar precedente para que no se vuelva a dar, ya que la libertad sindical fue violentada”, expresó.