Presidente de Sitrainfop: “Mi despido es más un capricho que una decisión legal”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Sindicato de Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop), Antolino Diaz, calificó su despido como un capricho de las autoridades. "Mi despido es más un capricho que una decisión legal. Solo es para mostrar poder, para mostrar que el director manda y generar en nuestros afiliados y en la directiva nacional el pánico", indicó a EL HERALDO. Díaz fue separado de su cargo como instructor el pasado 6 de noviembre, según el acta, por falta de buenas costumbres, así como hostigamiento, acoso y malos tratos hacia sus compañeros de trabajo.

Sin embargo, el sindicalistas defendió que más allá de esas acusaciones, su destitución se debe a una persecución en su contra y una escalada antisindical que las autoridades llevan desarrollando desde hace algún tiempo. "Desde hace rato hemos tenido una escalada eh antisindical con el objetivo de destruir nuestra organización porque no nos hemos alineados al poder ni de Juan Barahona ni del ministro del trabajo ni de Carlos Francisco Suazo y de ningún otro político", dijo. El acta firmada por el director de Infop, Carlos Francisco Suazo, establece que Díaz cometió en reiteradas ocasiones fallas contra las buenas costumbres durante su servicio, al denunciar a sus compañeros. El líder sindical denunció ante los medios de comunicación a la nuera del diputado Juan Barahona de recibir altos salarios y de seguir en su cargo, pese a que aparece en los registros del Centro Nacional lectoral como regidora de la planilla de Jorge Aldana. Asimismo, denunció otras supuesta irregularidades como nepotismo y altos salarios a empleados a fines al Partido Libertad y Refundación (Libre).