Empleados del INFOP denuncian despidos injustificados

Tegucigalpa, Honduras.- Miembros el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop) denunciaron este jueves 25 de septiembre que se han registrado despidos injustificados y que además les han quitado garantías de protección del Estado. César Galo, presidente de la seccional, aseguró que estas audiencias de descargo despidos injustificados "son cosas que no podemos dejar pasar y a la larga están afectando a todos los empleados, tenemos compañeros que ahora están sufriendo de enfermedades que no tenían debido al estrés que ha generado esto". "Nosotros, como defensores de los derechos, en este caso para el trabajo de los compañeros y compañeras que laboran en el INFOP, no podemos permitir que estas cosas pasen", reiteró.

Galo asevera que "el director pretende prácticamente destruir el INFOP, primero destruir el sindicato y luego INFOP porque tenemos entendido que una cantidad de personas, casi de 300 los que están demandando para obtener los derechos del contrato colectivo que no se les da porque ellos no son permanentes, pero como el director pretende la permanencia, luego ellos cobran los derechos y eso asciende a una suma de 100 millones de lempiras mensuales, se imagina lo que significa la destrucción completamente, luego van a pretender despedir a las personas haciéndole audiencias de descargo y quitándole el fuero sindical, entonces es un atropello".