Empleados del INFOP denuncian despidos injustificados

Tegucigalpa, Honduras.- Miembros el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop) denunciaron este jueves 25 de septiembre que se han registrado despidos injustificados y que además les han quitado garantías de protección del Estado.
César Galo, presidente de la seccional, aseguró que estas audiencias de descargo despidos injustificados "son cosas que no podemos dejar pasar y a la larga están afectando a todos los empleados, tenemos compañeros que ahora están sufriendo de enfermedades que no tenían debido al estrés que ha generado esto".
"Nosotros, como defensores de los derechos, en este caso para el trabajo de los compañeros y compañeras que laboran en el INFOP, no podemos permitir que estas cosas pasen", reiteró.
Galo asevera que "el director pretende prácticamente destruir el INFOP, primero destruir el sindicato y luego INFOP porque tenemos entendido que una cantidad de personas, casi de 300 los que están demandando para obtener los derechos del contrato colectivo que no se les da porque ellos no son permanentes, pero como el director pretende la permanencia, luego ellos cobran los derechos y eso asciende a una suma de 100 millones de lempiras mensuales, se imagina lo que significa la destrucción completamente, luego van a pretender despedir a las personas haciéndole audiencias de descargo y quitándole el fuero sindical, entonces es un atropello".
Por su parte, Soledad Romero, secretaria de actas y una de las afectadas con las audiencias de descargo, denunció que "se pretende quitarme el fuero sindical, sabemos que nosotros como defensores de los trabajadores tenemos una misión de defender los derechos laborales y esos derechos laborales los hemos venido viendo que son violentados a través de múltiples acciones que han venido ejerciendo esta administración".
Mencionó que "han enviado una solicitud, una demanda, para el juzgado de trabajo para quitarme la protección que tenemos los sindicalistas que tenemos ante el Estado de ser protegidos y eso nos preocupa porque vemos que este trámite está con celeridad, mientras que cuando hemos ido al Ministerio de Trabajo a solicitar inspectores, pues esto no ha surtido efecto".
Ante estas acciones, el sindicato ha anunciado que de seguir con estas acciones, ellos comenzarán a realizar protestas para que su voz se escuche.