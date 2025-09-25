Nasralla sobre solicitud de candidatura a Jorge Cálix: "En Honduras siempre se acomoda la ley"

“Según entendía yo, cuando alguien no sale electo en la elección primaria queda automáticamente descartado para la elección general, pero en Honduras siempre se acomoda la ley. Si la ley le permite ingresar, hay que cumplir”, expresó Nasralla.

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla , aseguró que desconocía la solicitud presentada para sustituir la candidatura del diputado Samuel Armando de Jesús García Salgado y asignarla al congresista Jorge Luis Cálix Espinal .

Su reacción se dio después de que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPLH) notificara oficialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) su interés en reemplazar a García Salgado en la papeleta por el exprecandidato presidencial y actual diputado Jorge Cálix.

“Por este acto se hace una nueva propuesta del candidato (...) en virtud que, según lo establecido en la Ley Electoral de Honduras vigente, le corresponde a la Autoridad Central Partidaria efectuar la sustitución de mérito”, señala el documento enviado al CNE.

La solicitud, fundamentada en artículos de la Constitución de la República y de la Ley Electoral de Honduras, pide al CNE admitir la petición y oficializar la inclusión de Cálix como sustituto en la posición número uno de la planilla de diputados propietarios por Olancho.