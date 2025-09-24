  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Dónde reponer gratis el DNI en Tegucigalpa, según el Registro Nacional de las Personas

Los ciudadanos tienen hasta el 30 de noviembre del 2025 para reponer su DNI sin ningún costo. Conoce los puntos donde puedes realizar el trámite

  • 24 de septiembre de 2025 a las 16:39
Dónde reponer gratis el DNI en Tegucigalpa, según el Registro Nacional de las Personas

En el caso de Tegucigalpa, el RNP tiene puntos de atención en el Mall Multiplaza, Plaza Miraflores y Midence Soto. En cualquiera de estos lugares se puede realizar el trámite de forma gratuita.

 Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció una amnistía nacional por tres meses en el cobro de la reposición del Documento Nacional de Identidad (DNI).

“En cumplimiento con el decreto No. 09-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ha decretado una amnistía nacional en el cobro de doscientos lempiras en concepto de reposición del DNI”, informó la institución en un comunicado.

En Tegucigalpa, los capitalinos pueden acudir a las oficinas principales del RNP o a los kioscos de atención ubicados en centros comerciales, para aprovechar el beneficio.

258,000 DNI todavía no han sido entregadas en el extranjero, confirma Cancillería

En el caso de Tegucigalpa, el RNP tiene puntos de atención en el Multiplaza, Premier, Plaza Miraflores y Midence Soto. En cualquiera de estos lugares se puede realizar el trámite de forma gratuita.

Hondureños protestan en Estados Unidos por retención de 400 mil DNI

La amnistía estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025, después de esta fecha, los ciudadanos tendrán que pagar 200 lempiras para poder reponer su documento.

Las personas que quieran realizar su trámite este 26 y 27 de septiembre, pueden asistir a estos puntos desde las 8:00 a.m., hasta las 4:00 p.m.

La única recomendación de las autoridades es “tomar en cuenta los cierres de calles por la festividad en honor a San Miguel Arcángel, patrono de la capital.

¿Cuándo vence el plazo para que menores de 18 años puedan solicitar el DNI?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Nayely Santos
Nayely Santos
Periodista

Amante de la redacción sobre temas sociales. Siempre busca la calidad, transparencia y dedicación en su trabajo. Es licenciada en Periodismo por Ceutec.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias