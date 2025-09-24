Dónde reponer gratis el DNI en Tegucigalpa, según el Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció una amnistía nacional por tres meses en el cobro de la reposición del Documento Nacional de Identidad (DNI).
“En cumplimiento con el decreto No. 09-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ha decretado una amnistía nacional en el cobro de doscientos lempiras en concepto de reposición del DNI”, informó la institución en un comunicado.
En Tegucigalpa, los capitalinos pueden acudir a las oficinas principales del RNP o a los kioscos de atención ubicados en centros comerciales, para aprovechar el beneficio.
En el caso de Tegucigalpa, el RNP tiene puntos de atención en el Multiplaza, Premier, Plaza Miraflores y Midence Soto. En cualquiera de estos lugares se puede realizar el trámite de forma gratuita.
La amnistía estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025, después de esta fecha, los ciudadanos tendrán que pagar 200 lempiras para poder reponer su documento.
Las personas que quieran realizar su trámite este 26 y 27 de septiembre, pueden asistir a estos puntos desde las 8:00 a.m., hasta las 4:00 p.m.
La única recomendación de las autoridades es “tomar en cuenta los cierres de calles por la festividad en honor a San Miguel Arcángel, patrono de la capital.