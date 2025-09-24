Dónde reponer gratis el DNI en Tegucigalpa, según el Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció una amnistía nacional por tres meses en el cobro de la reposición del Documento Nacional de Identidad (DNI).

“En cumplimiento con el decreto No. 09-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ha decretado una amnistía nacional en el cobro de doscientos lempiras en concepto de reposición del DNI”, informó la institución en un comunicado.

En Tegucigalpa, los capitalinos pueden acudir a las oficinas principales del RNP o a los kioscos de atención ubicados en centros comerciales, para aprovechar el beneficio.