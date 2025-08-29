Hondureños protestan en Estados Unidos por retención de 400 mil DNI

Tegucigalpa, Honduras.- Alegando la retención de unas 400 identidades y que, con esto, el voto en el extranjero está en riesgo, un grupo de hondureños protestó ayer en Charlotte, Carolina, Estados Unidos. Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre aseguró que las protestas, que continuarán en los próximos días, son un eco de inconformidad, porque " nosotros denunciábamos que eran alrededor de 400 mil, pero dice el gobierno que no, que solo son 250 mil, pero aún así de que afectaron, de que están retenidas, no las han entregado". EL HERALDO denunció en junio de 2025, que era cerca de medio millón del Documento Nacional de Identificación (DNI) seguían sin ser distribuidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que generaba sospechas entre los sectores de la oposición. El temor, según las fuentes consultadas es que se busque manipular el voto en el exterior como parte de una estrategia de fraude electoral. “Libre sabe que solo puede quedarse en el poder por dos vías: mediante un fraude electrónico y por la fuerza, porque no goza del apoyo de la mayoría del pueblo”, dijo en ese entonces la diputada liberal Maribel Espinoza. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, por su parte, recordó que "esas identidades ya fueron tramitadas a los consulados. Nos han informado que el Registro las envió a Cancillería. Desde el Congreso y desde la bancada del Partido Nacional exigimos a Cancillería un informe detallado sobre qué identidades ya se entregaron y cuáles no". Advirtió que esta situación “va a levantar más dudas y preocupaciones por un posible fraude”. También detalló que el voto en el exterior es una atribución del CNE, conforme a la nueva Ley Electoral, y que debe ser reglamentado y controlado por esa institución. A raíz de eso, Flores comentó que se contactaron con Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), porque con la retención de cada DNI el "voto en el extranjero está en riesgo o se puede prestar para un fraude y también no se sabe dónde están estas identificaciones". "Hicimos una propuesta al Consejo Nacional Electoral de que se pueda hacer un prechequeo y con este prechequeo ellos elaboren una página web o un app para que los hondureños que ya tengan la DNI en mano puedan registrarse y son los que puedan votar y así evitar cualquier especulación de fraude y saber realmente cuántas DNI son entregadas, porque el gobierno está haciendo ver que ya entregó más de 400 mil. Pero no han recibido nada. No hemos recibido nada", denunció Flores.

El hondureño aseguró que ya enviaron la misiva al pleno, pero aún esperan respuesta. Además, advirtió que las protestas de este viernes son las primeras, ya que continuarán en en Texas, Nueva Orleans y en Florida, porque "ya estamos a casi 90 días de las elecciones y todavía no hay nada definido". "Imagínense, elaborar 500 mil papeletas para votos en extranjero y no se sabe si están o no entregadas las DNI, entonces sería un desperdicio de material, incluso un recurso económico, y esto perjudica al migrante entre Estados Unidos porque van a querer manipular o culpar al migrante que no le interesa votar y que el voto en extranjero es caro. Pero el problema es que no hay DNI", condenó el hondureño.