Hondureños protestan en Estados Unidos por retención de 400 mil DNI

Tegucigalpa, Honduras.- Alegando la retención de unas 400 identidades y que, con esto, el voto en el extranjero está en riesgo, un grupo de hondureños protestó ayer en Charlotte, Carolina, Estados Unidos.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre aseguró que las protestas, que continuarán en los próximos días, son un eco de inconformidad, porque " nosotros denunciábamos que eran alrededor de 400 mil, pero dice el gobierno que no, que solo son 250 mil, pero aún así de que afectaron, de que están retenidas, no las han entregado".
EL HERALDO denunció en junio de 2025, que era cerca de medio millón del Documento Nacional de Identificación (DNI) seguían sin ser distribuidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que generaba sospechas entre los sectores de la oposición.
El temor, según las fuentes consultadas es que se busque manipular el voto en el exterior como parte de una estrategia de fraude electoral.
“Libre sabe que solo puede quedarse en el poder por dos vías: mediante un fraude electrónico y por la fuerza, porque no goza del apoyo de la mayoría del pueblo”, dijo en ese entonces la diputada liberal Maribel Espinoza.
Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, por su parte, recordó que "esas identidades ya fueron tramitadas a los consulados. Nos han informado que el Registro las envió a Cancillería. Desde el Congreso y desde la bancada del Partido Nacional exigimos a Cancillería un informe detallado sobre qué identidades ya se entregaron y cuáles no".
Advirtió que esta situación “va a levantar más dudas y preocupaciones por un posible fraude”. También detalló que el voto en el exterior es una atribución del CNE, conforme a la nueva Ley Electoral, y que debe ser reglamentado y controlado por esa institución.
A raíz de eso, Flores comentó que se contactaron con Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), porque con la retención de cada DNI el "voto en el extranjero está en riesgo o se puede prestar para un fraude y también no se sabe dónde están estas identificaciones".
"Hicimos una propuesta al Consejo Nacional Electoral de que se pueda hacer un prechequeo y con este prechequeo ellos elaboren una página web o un app para que los hondureños que ya tengan la DNI en mano puedan registrarse y son los que puedan votar y así evitar cualquier especulación de fraude y saber realmente cuántas DNI son entregadas, porque el gobierno está haciendo ver que ya entregó más de 400 mil. Pero no han recibido nada. No hemos recibido nada", denunció Flores.
El hondureño aseguró que ya enviaron la misiva al pleno, pero aún esperan respuesta. Además, advirtió que las protestas de este viernes son las primeras, ya que continuarán en en Texas, Nueva Orleans y en Florida, porque "ya estamos a casi 90 días de las elecciones y todavía no hay nada definido".
"Imagínense, elaborar 500 mil papeletas para votos en extranjero y no se sabe si están o no entregadas las DNI, entonces sería un desperdicio de material, incluso un recurso económico, y esto perjudica al migrante entre Estados Unidos porque van a querer manipular o culpar al migrante que no le interesa votar y que el voto en extranjero es caro. Pero el problema es que no hay DNI", condenó el hondureño.
Esta fue la carta íntegra que los hondureños enviaron vía correo al CNE.
Consejo Nacional Electoral (CNE)
Pleno de Consejeros
Tegucigalpa, Honduras
Honorables miembros del Consejo Nacional Electoral:
Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el respeto que su investidura merece, para solicitar formalmente el desarrollo e implementación de una aplicación web de prechequeo electoral, con el propósito de verificar a los ciudadanos hondureños residentes en el extranjero que:
Poseen su Documento Nacional de Identificación (DNI) vigente y en mano, y están dispuestos a participar en las próximas elecciones nacionales,
Esta herramienta permitirá al CNE generar una base de datos de votantes verificados en el extranjero, lo que facilitará la impresión únicamente de papeletas necesarias, optimizando así el uso de recursos y garantizando una mayor participación ciudadana desde el exterior.
Justificación:
Una proporción importante de la diáspora hondureña ya cuenta con su DNI vigente. Sin embargo, la falta de un sistema digital para registrar su intención de votar genera:
Costos elevados por la impresión y distribución de papeletas que no serán utilizadas.
Incertidumbre sobre el número real de votantes en el extranjero.
Baja participación debido a la falta de información o medios para ejercer el sufragio.
Una aplicación web de prechequeo voluntario permitirá a los ciudadanos en el exterior:
1. Registrarse con su número de DNI y datos básicos.
2. Subir una fotografía de su DNI y una selfie sosteniéndolo, como verificación facial.
3. Confirmar su disposición para votar y elegir modalidad: presencial en consulado o por correo (según lo permitido por la ley).
4. Generar un pase electoral digital, que autorice la impresión de su papeleta personalizada.
Beneficios esperados
Ahorro significativo en la impresión de papeletas innecesarias.
Mayor control, trazabilidad y transparencia del voto en el extranjero.
Fortalecimiento del derecho al sufragio para los hondureños en la diáspora.
Mayor confiabilidad en los datos del padrón exterior.
Solicitud específica
Solicitamos respetuosamente al Consejo Nacional Electoral:
1. Aprobar la creación de una aplicación web de prechequeo electoral para hondureños con DNI en el extranjero.
2. Asignar o contratar un equipo técnico para su diseño, desarrollo e implementación.
3. Coordinar con el Registro Nacional de las Personas (RNP) para la verificación en línea de los DNI.
4. Definir un calendario de implementación piloto en países con mayor población hondureña migrante.
Reiteramos nuestra disposición para colaborar en este esfuerzo que busca modernizar, optimizar y hacer más inclusivo el sistema electoral hondureño.
Sin otro particular, agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta.