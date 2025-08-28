Comisión del Congreso Nacional insiste en citar a Ana Paola Hall por renuncia

La comisión especial insiste en investigar la carta de renuncia, pese a que la funcionaria aún forma parte del CNE. Diputados discrepan sobre la utilidad de mantener abierto el proceso

     Foto: El Heraldo
  • 28 de agosto de 2025 a las 17:20

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión nombrada por el Congreso Nacional, para indagar sobre la renuncia de la consejera Ana Paola Hall en el Consejo Nacional Electoral (CNE), mantiene en pie sus investigaciones, a pesar de que la funcionaria continúa en el cargo.

El diputado Jari Dixon Herrera, quien preside la comisión, informó que ya han remitido dos invitaciones a Hall para conocer detalles de la dimisión presentada hace un mes ante el Legislativo y que, según dijo, Redondo interpretó como una denuncia.

“Hemos mandado dos notas, (Ana Paola Hall) ha dicho que no tiene tiempo en su agenda, vamos a ver si enviamos una tercera nota esta semana o en definitiva si hay o no interés de que se siga investigando este caso, porque si no hay interés de que se siga investigando, creo que la comisión no tiene razón de ser”, expresó Herrera.

El también exfiscal aseguró que no ha recibido instrucciones del titular del Congreso, Luis Redondo, ni de la junta directiva, ni de la “víctima que presentó la denuncia” respecto a cómo avanzar en el proceso. No obstante, subrayó que la comisión seguirá en funciones mientras no exista una notificación oficial que la detenga.

Ante la insistencia del oficialismo de citar a la consejera Ana Paola Hall, desde la oposición exigen a Libertad y Refundación no buscar desestabilizar al órgano electoral en un momento donde no hay enfrentamientos entre sus miembros.

"Aquí el tema es que el partido de gobierno insiste y trata por cualquier medio de entorpecer el funcionamiento del CNE, cuando hay problema lo que hacemos es buscar la solución y no entorpecer o crear más problemas", señaló el diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera.

De su lado, la diputada del Partido Nacional, Leda García Pagán insistió que "yo creo que hay un trabajo que hacer, pues si tienen algún tipo de duda que la despejen pero el país tiene que avanzar lo que no podemos es detener la agenda nacional por temas particulares".

El pasado 31 de julio, la secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith presentó ante el Ministerio Público la carta de renuncia de Hall, luego que por interpretación de Luis Redondo asegurará se trataba de una denuncia pese a que la funcionaria no interpuso de manera formal la acusación.

