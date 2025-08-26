Volverán a citar al CN a Ana Paola Hall tras haber interpuesto su renuncia

Tras no darle trámite a su renuncia -en julio-, en el CN se conformó una comisión que investiga la carta de Hall donde estipuló que diversas personas la orillaron a tomar la decisión, algo que finalmente no se concretó.

Tegucigalpa, Honduras.- Ana Paola Hal l, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) , volverá a ser citada al Congreso Nacional (CN) luego de haber interpuesto su renuncia y pretender salir del órgano electoral.

Jari Dixon, diputado de Libertad y Refundación (Libre) y miembro de la comisión que investiga el caso, sostuvo que ya se ha citado a Hall, pero las agendas no han concordado.

"La consejera ha dicho que no concuerdan las agendas y que próximamente estará dando una fecha para reunirse con la comisión. Hemos mandado dos notas y vamos a ver si la consejera quiere continuar con esta denuncia o desiste y se termina la función de esta comisión", dijo Dixon en HCH.

El congresista también reconoció que esta comisión que investiga la denuncia tiene varios días sin reunirse.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Como no ha habido reunión en el Congreso porque no ha acuerdo entre la oposición y la bancada oficialista, pues no han venido los compañeros de la comisión".