Volverán a citar al CN a Ana Paola Hall tras haber interpuesto su renuncia

Dentro del Congreso Nacional mencionaron que han citado a Ana Paola Hall luego de su renuncia, pero no se ha podido presentar

  • 26 de agosto de 2025 a las 20:42
Tras no ser aceptada su renuncia, Ana Paola Hall asumirá la presidencia del CNE en las elecciones generales.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), volverá a ser citada al Congreso Nacional (CN) luego de haber interpuesto su renuncia y pretender salir del órgano electoral.

Tras no darle trámite a su renuncia -en julio-, en el CN se conformó una comisión que investiga la carta de Hall donde estipuló que diversas personas la orillaron a tomar la decisión, algo que finalmente no se concretó.

Luis Redondo no acepta renuncia de Ana Paola Hall y exige investigar presiones y amenazas

Jari Dixon, diputado de Libertad y Refundación (Libre) y miembro de la comisión que investiga el caso, sostuvo que ya se ha citado a Hall, pero las agendas no han concordado.

"La consejera ha dicho que no concuerdan las agendas y que próximamente estará dando una fecha para reunirse con la comisión. Hemos mandado dos notas y vamos a ver si la consejera quiere continuar con esta denuncia o desiste y se termina la función de esta comisión", dijo Dixon en HCH.

El congresista también reconoció que esta comisión que investiga la denuncia tiene varios días sin reunirse.

"Como no ha habido reunión en el Congreso porque no ha acuerdo entre la oposición y la bancada oficialista, pues no han venido los compañeros de la comisión".

Ana Paola Hall en CNN: “Renuncié porque se me exigió”

Finalmente indicó que el caso podría quedar en el olvido si Luis Redondo, presidente del CN, finalmente define disolver la comisión.

"También se puede disolver la comisión y hay que recordar que la víctima ha sido la consejera y si ella dice que no continúa con la denuncia, pues no continuamos", cerró.

