Expertos: Elección de Toscano será bajo negociación porque la cláusula no existe en ley

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal (PL) puso como condición innegociable, tras la renuncia de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall García, que en el mismo acto les sea aceptada y ratificada por el pleno del Congreso Nacional (CN) a la persona que designen como sustituto.

Sin embargo, este proceso legislativo no tiene ningún asidero legal en ninguno de los preceptos de la legislación de nuestro país; en todo caso, esta opción pasaría por un acuerdo entre los tres partidos políticos mayoritarios representados en el Congreso.

Mario Castro, abogado especialista en derecho penal, reconoció que en efecto, esa cláusula solicitada por el Partido Liberal, no está establecido en la legislación hondureña. "Nosotros conocemos de lo que la ley ya establece, y no existe esa condición. No existe en ningún precepto legal", confirmó.