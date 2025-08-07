"Renuncié porque se me exigió": Ana Paola Hall en CNN con Fernando del Rincón

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera en representación del Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, declaró ante el periodista Fernando del Rincón de la cadena de noticias CNN que la renuncia a su cargo se debe a que obedeció a exigencias.
En el programa "Conclusiones", Hall fue interrogada sobre el porqué decidió presentar su dimisión, a lo que ella respondió "yo renuncié porque se me exigió la renuncia. Todos pudieron verlo, fueron hechos públicos".
Ana Paola Hall interpuso su renuncia el pasado 25 de julio ante la secretaría del Congreso Nacional, la cual para efectuarse debe ser aprobada por 86 votos. Sin embargo, el presidente del parlamento, Luis Redondo, no aceptó la renuncia de Hall al establecer como condición que de inmediato se elija a su reemplazo.
Además, Redondo instó al Ministerio Público (MP) a investigar a las autoridades del Partido Liberal como Salvador Nasralla y Roberto Contreras ya que en la carta de Hall, escribió que algunos miembros "de exigua militancia en el Partido, inconstantes en su afinidad política, que hoy resultan ser autoridad partidaria, cuestionando agresiva e irrespetuosamente a una liberal íntegra de toda la vida".
Hall le mencionó a del Rincón que no contempla volver a presentar su renuncia, pero que continuará laborando en órgano electoral con autonomía y empeño.
"Tengo la fuerza suficiente para estar. Yo, como Ana Paola Hall como consejera, por supuesto que quisiera asumir el reto de presidir estas elecciones porque creo que estoy perfectamente calificada para hacerlo", destacó.
La consejera recordó que tanto ella como su hija Aura han recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, situación que influyó en querer dejar su cargo como autoridad del CNE. Las amenazas hacia Hall no han cesado, pues manifestó que en los últimos días volvió a recibir una escalofriante advertencia.
"El último mensaje llegó hace pocos días, un par de días quizás, donde se describe cómo van a asesinarme. Se lo dicen a mi hija que no va a poder reconocerme de cómo van a dejar mi cuerpo", reveló.
Añadió que todas estas amenazas ya fueron denunciadas ante diferentes órganos estatales, a lo que estas entidades han respondido. Hall espera que sean sancionados los responsables.
Ante ese panorama, Hall aprovechó el espacio para pedir que cesen los ataques hacia los consejeros del CNE así como las narrativas de fraude electoral.
"Hagamos que gane la democracia, que ya el país está demasiado complicado para que sigamos dando vueltas a este círculo vicioso que finalmente no nos lleva a nada bueno. Habrán elecciones y vamos a luchar para que sean limpias y transparentes", finalizó Hall en su intervención.
Mientras el Poder Legislativo no apruebe la renuncia de Ana Paola Hall, seguirá en el cargo como consejera. Como candidato a suplirla el Partido Liberal anunció a diputado Jhosy Toscano, pero para que esto se materialice necesitaría cabildear votos con el partido Libertad y Refundación (Libre) para llegar a los 86 votos. Sin embargo, desde Libre han sostenido que no apoyarán que Toscano sea consejero del CNE.