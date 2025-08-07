"Renuncié porque se me exigió": Ana Paola Hall en CNN con Fernando del Rincón

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera en representación del Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, declaró ante el periodista Fernando del Rincón de la cadena de noticias CNN que la renuncia a su cargo se debe a que obedeció a exigencias. En el programa "Conclusiones", Hall fue interrogada sobre el porqué decidió presentar su dimisión, a lo que ella respondió "yo renuncié porque se me exigió la renuncia. Todos pudieron verlo, fueron hechos públicos".

Ana Paola Hall interpuso su renuncia el pasado 25 de julio ante la secretaría del Congreso Nacional, la cual para efectuarse debe ser aprobada por 86 votos. Sin embargo, el presidente del parlamento, Luis Redondo, no aceptó la renuncia de Hall al establecer como condición que de inmediato se elija a su reemplazo. Además, Redondo instó al Ministerio Público (MP) a investigar a las autoridades del Partido Liberal como Salvador Nasralla y Roberto Contreras ya que en la carta de Hall, escribió que algunos miembros "de exigua militancia en el Partido, inconstantes en su afinidad política, que hoy resultan ser autoridad partidaria, cuestionando agresiva e irrespetuosamente a una liberal íntegra de toda la vida". Hall le mencionó a del Rincón que no contempla volver a presentar su renuncia, pero que continuará laborando en órgano electoral con autonomía y empeño. "Tengo la fuerza suficiente para estar. Yo, como Ana Paola Hall como consejera, por supuesto que quisiera asumir el reto de presidir estas elecciones porque creo que estoy perfectamente calificada para hacerlo", destacó. La consejera recordó que tanto ella como su hija Aura han recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, situación que influyó en querer dejar su cargo como autoridad del CNE. Las amenazas hacia Hall no han cesado, pues manifestó que en los últimos días volvió a recibir una escalofriante advertencia.