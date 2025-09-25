FF AA explica cómo ocurrió incursión de guardacosta salvadoreño en aguas hondureñas

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras explicaron este jueves -a través de un comunicado- cómo ocurrió el incidente en que un guardacosta de la Marina Nacional de El Salvador ingresó a aguas jurisdiccionales hondureñas en el Golfo de Fonseca, lo que generó un incidente diplomático y militar que fue resuelto sin mayores consecuencias.
En un comunicado oficial, la institución detalló que el hecho ocurrió el pasado 24 de septiembre a las 11:30 de la mañana, cuando el guardacosta Guaymuras de la Fuerza Naval de Honduras reportó la irrupción del buque salvadoreño PM-8 en coordenadas que corresponden a territorio marítimo hondureño.
Según la versión castrense, la nave salvadoreña se colocó en una posición beligerante frente al barco hondureño, interrumpiendo la navegación y “profanando la soberanía nacional”.
Frente a esta situación, los efectivos navales de Honduras exigieron al guardacosta extranjero abandonar el área. La institución informó que se reforzó la zona con dos Unidades de Respuesta Rápida artilladas y con el guardacosta Honduras, que asumió posición de combate. Finalmente, la embarcación salvadoreña se retiró a las 5:20 de la tarde.
El comunicado resalta que los marinos hondureños actuaron “en apego al respeto de los tratados y convenios internacionales, evitando cualquier conflicto entre ambos países hermanos”.
Las Fuerzas Armadas recordaron además que desde el 22 de septiembre desarrollan la “Operación Coordinada Soberanía Caribe Norte y Soberanía Pacífico Sur Fase V”, en conjunto con la Fuerza Naval de Nicaragua, con el objetivo de salvaguardar la soberanía nacional y combatir el narcotráfico y otras actividades ilegales.