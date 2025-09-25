FF AA explica cómo ocurrió incursión de guardacosta salvadoreño en aguas hondureñas

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras explicaron este jueves -a través de un comunicado- cómo ocurrió el incidente en que un guardacosta de la Marina Nacional de El Salvador ingresó a aguas jurisdiccionales hondureñas en el Golfo de Fonseca, lo que generó un incidente diplomático y militar que fue resuelto sin mayores consecuencias.

En un comunicado oficial, la institución detalló que el hecho ocurrió el pasado 24 de septiembre a las 11:30 de la mañana, cuando el guardacosta Guaymuras de la Fuerza Naval de Honduras reportó la irrupción del buque salvadoreño PM-8 en coordenadas que corresponden a territorio marítimo hondureño.

Según la versión castrense, la nave salvadoreña se colocó en una posición beligerante frente al barco hondureño, interrumpiendo la navegación y “profanando la soberanía nacional”.