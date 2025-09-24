Honduras denuncia obstrucción de patrullera salvadoreña en el Golfo de Fonseca

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/roosevelt-intenta-esconder-sabotaje-de-fuerzas-armadas-a-elecciones-tras-reuniones-politicas-HH24984553" target="_blank">general Roosevelt Hernández,</a> confirmó el suceso durante una entrevista televisiva, aunque evitó dar detalles precisos.Según explicó, el hecho ocurrió cuando una fragata hondureña realizaba patrullajes conjuntos con una patrullera nicaragüense, como parte de una operación bilateral entre ambos países.“Estamos ejecutando una operación coordinada en el marco de un convenio con el Ejército de Nicaragua. Es una operación bilateral para defender nuestras soberanías y combatir el crimen organizado, particularmente el narcotráfico”, declaró Hernández.El general aseguró que la patrullera salvadoreña “se atravesó” en la ruta de navegación de la unidad hondureña, en un punto que calificó como aguas jurisdiccionales de Honduras.“Este incidente ocurrió en el tramo que Nicaragua reconoce como nuestra salida al Pacífico. Nuestras embarcaciones siempre han salido por la bocana, en línea recta hacia el mar abierto, haciendo patrullajes en la zona que nos corresponde”, dijo el jefe castrense.