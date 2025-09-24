Honduras denuncia obstrucción de patrullera salvadoreña en el Golfo de Fonseca

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas confirmaron este miércoles un incidente en aguas del Golfo de Fonseca entre una patrullera de la Fuerza Naval hondureña y una embarcación de la Armada salvadoreña. El hecho se produjo en un área que, según autoridades hondureñas, se encuentra dentro de sus aguas jurisdiccionales, reconocidas por Nicaragua como salida al Océano Pacífico. Una fuente militar consultada por EL HERALDO Plus aseguró que el incidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la tarde. El director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, coronel Erwin Lara Franco, informó a este medioque en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial con más detalles del incidente.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, confirmó el suceso durante una entrevista televisiva, aunque evitó dar detalles precisos. Según explicó, el hecho ocurrió cuando una fragata hondureña realizaba patrullajes conjuntos con una patrullera nicaragüense, como parte de una operación bilateral entre ambos países. "Estamos ejecutando una operación coordinada en el marco de un convenio con el Ejército de Nicaragua. Es una operación bilateral para defender nuestras soberanías y combatir el crimen organizado, particularmente el narcotráfico", declaró Hernández. El general aseguró que la patrullera salvadoreña "se atravesó" en la ruta de navegación de la unidad hondureña, en un punto que calificó como aguas jurisdiccionales de Honduras. "Este incidente ocurrió en el tramo que Nicaragua reconoce como nuestra salida al Pacífico. Nuestras embarcaciones siempre han salido por la bocana, en línea recta hacia el mar abierto, haciendo patrullajes en la zona que nos corresponde", dijo el jefe castrense.

Hernández calificó la maniobra de la embarcación salvadoreña como “una actitud irreverente” hacia la soberanía hondureña. Según relató, los tripulantes de la patrullera salvadoreña desoyeron las advertencias de la Armada hondureña. “Se les informó que estaban en aguas hondureñas y se les pidió retirarse. Sin embargo, ignoraron la solicitud y se colocaron frente a nuestra embarcación, obstruyendo el paso”, detalló. Según el alto mando militar, los patrullajes se realizan en un área de aproximadamente seis millas náuticas que Honduras considera bajo su jurisdicción, con base en el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, emitido en 1992, el cual establece derechos compartidos de acceso al mar en la zona.