Presidente de Sitrainfop denuncia persecución tras ser citado a audiencia de descargo

Tegucigalpa, Honduras.-El enfrentamiento entre el presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop), Antolino Díaz, y las autoridades de la institución, escaló este jueves cuando fue el líder sindical fue convocado a una audiencia de descargo. Díaz, conocido por denunciar supuestas irregularidades dentro de la institución, fue citado por cinco cargos en su contra. Se esperaba que al concluir la audiencia se emitiera una resolución sobre su situación; sin embargo, las autoridades de Recursos Humanos del Infop no tomaron ninguna decisión, según informó el propio Díaz. El sindicalista aseguró que este procedimiento deja en suspenso su situación laboral y mantiene la tensión entre los trabajadores y la directiva del instituto. Por su parte, las autoridades del Infop no han emitido declaraciones oficiales sobre los cargos presentados. La situación evidencia un conflicto laboral que podría generar mayor incertidumbre dentro de la institución si no se clarifica de manera pronta.

"Las audiencias de descargo en esta institución han cambiado. Antes uno iba a una audiencia de descargo y el que ejecutaba la audiencia ahí mismo emitía la resolución, o sea qué acción decidía, si era un despido, una suspensión o un llamado de atención, pero ahora lo que se estila es que uno viene y hay que esperar días a ver qué decisión toman", dijo. Entre los cargos que enfrenta se incluyen: faltar al trabajo sin justificación, hostigamiento y acoso laboral denunciado por al menos dos compañeras. Cabe recordar que Díaz ha denunciado públicamente supuestos casos de nepotismo y altos salarios de algunos empleados dentro del Infop. Otro cargo señala que Díaz habría engañado al patrono, causando un perjuicio económico; esta acusación está vinculada a la denuncia presentada por el director del Infop, Carlos Suazo, ante el Ministerio Público en agosto, donde se le atribuyen supuestos delitos de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado de Honduras. Los demás cargos son debido por llamar a protestas a los empleados del instituto; no obstante, el presidente del Sindicato negó cada uno de los cargos.