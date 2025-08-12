Sitrainfop en asambleas informativas por retención de la aportación sindical

Tegucigalpa, Honduras.- Los problemas en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) entre las autoridades y los representantes del sindicato parecen no terminar. Este martes -12 de agosto- los empleados afiliados al sindicato de trabajadores de Infop (Sitrainfop) realizaron protestas en las instalaciones del instituto y en el Centro Cívico Gubernamental de la capital. La organización sindical denunció que el director del Instituto Carlos Suazo, en conjunto con el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Juan Barahona y el ministro de Trabajo, Wilmer Fernández buscan destruir el sindicato.

"Hay una escala antisindical, avalada por el traidor del movimiento sindical Juan Alberto Barahona y del ministro del Trabajo que se han empecinado en querer destruir al sindicato y quieren crear uno paralelo", dijo Esteban Antolino Díaz, presidente de la junta directiva de Sitrainfop. Díaz explicó que a la fecha la Secretaría de Trabajo no ha emitido la certificación de la nueva junta directiva sindical, lo que conllevó a que el director Carlos Suazo desconociera a la junta directiva y retuviera el pago de la cuota sindical a los empleados. "El director de Infop nos niega los permisos sindicales y nos prohíbe ejercer la labor sindical, a pesar de estar legales", dijo. Agregó que son tres meses de aportaciones que les adeuda el director del instituto, lo que ha provocado morosidad de los empleados a colegios magisteriales y otras organizaciones. "Estas son las consecuencias, porque no nos alineamos al partido político de turno; nos quieren destruir y asfixiar económicamente al no pagar los aportaciones de los empleados al sindicato", apuntó el presidente del Sitrainfop. Los empleados se mantuvieron en asambleas informativas, y se movilizaron al Centro Cívico Gubernamental (CCG) para exigir al ministro de Trabajo que entregue la acreditación de la junta directiva.