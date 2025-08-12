Sitrainfop en asambleas informativas por retención de la aportación sindical

Tegucigalpa, Honduras.- Los problemas en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) entre las autoridades y los representantes del sindicato parecen no terminar.
Este martes -12 de agosto- los empleados afiliados al sindicato de trabajadores de Infop (Sitrainfop) realizaron protestas en las instalaciones del instituto y en el Centro Cívico Gubernamental de la capital.
La organización sindical denunció que el director del Instituto Carlos Suazo, en conjunto con el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Juan Barahona y el ministro de Trabajo, Wilmer Fernández buscan destruir el sindicato.
"Hay una escala antisindical, avalada por el traidor del movimiento sindical Juan Alberto Barahona y del ministro del Trabajo que se han empecinado en querer destruir al sindicato y quieren crear uno paralelo", dijo Esteban Antolino Díaz, presidente de la junta directiva de Sitrainfop.
Díaz explicó que a la fecha la Secretaría de Trabajo no ha emitido la certificación de la nueva junta directiva sindical, lo que conllevó a que el director Carlos Suazo desconociera a la junta directiva y retuviera el pago de la cuota sindical a los empleados.
"El director de Infop nos niega los permisos sindicales y nos prohíbe ejercer la labor sindical, a pesar de estar legales", dijo.
Agregó que son tres meses de aportaciones que les adeuda el director del instituto, lo que ha provocado morosidad de los empleados a colegios magisteriales y otras organizaciones.
"Estas son las consecuencias, porque no nos alineamos al partido político de turno; nos quieren destruir y asfixiar económicamente al no pagar los aportaciones de los empleados al sindicato", apuntó el presidente del Sitrainfop.
Los empleados se mantuvieron en asambleas informativas, y se movilizaron al Centro Cívico Gubernamental (CCG) para exigir al ministro de Trabajo que entregue la acreditación de la junta directiva.
Sin embargo, la seguridad del establecimiento no permitió el ingreso de los empleados, por lo que se apostaron afuera de CCG. Para este miércoles los empleados continuarán con las protestas y se ampliarán a la ciudad de San Pedro Sula.
Por su parte, las autoridades de Infop, a través de una circular amenazó con sanciones a los empleados que no permanezcan en sus cargos.
"Deben permanecer en su puesto de trabajo, realizando sus funciones programadas de manera eficiente y eficaz para el fortalecimiento institucional, caos contrario incurrirán en una falta disciplinaria", señala el oficio.
Agrega que los jefes inmediatos deben informar sobre el personal ausente del cargo, sin permiso y sin causa justificada.