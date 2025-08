Se agudiza crisis en Infop: amenazas de despido y bloqueo al sindicato

Tegucigalpa, Honduras.- “Mandaron un memorando diciendo que si no me presento van a proceder conforme a ley... a despedirme”. Con estas palabras, Antolino Díaz, presidente del Sindicato del Instituto de Formación Profesional (Sitrainfop), evidenció que la crisis en la institución no solo persiste, sino que se ha agravado: ahora él y otros compañeros denuncian ser víctimas de persecución política.

Según Díaz, se está violando el fuero sindical, ya que se les impide ejercer sus funciones mediante amenazas legales e intimidaciones.

La última transgresión, según los miembros del Sitrainfop, fue un memorándum recibido el pasado jueves 31 de julio, en el que se les ordena incorporarse a sus labores el viernes 1 de agosto, a pesar de haber solicitado un permiso especial que les permite ausentarse para trabajar en los temas sindicales.

Según el documento institucional, para solicitar los permisos especiales primero se debe presentar una constancia vigente emitida por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (Setrass), que certifique legalmente que es un miembro activo de la junta directiva central o seccional, en otras palabras, es parte del sindicato.

La empleada del Infop, Suamy Álvarez, en una entrevista confirmó la entrega del memorando: “Está en un llamado de atención (Antolino Díaz), ya que el carece de permiso sindical porque en el mes de abril- 2025- se venció ese permiso”.

En una entrevista con EL HERALDO, Díaz denunció que hay “un desconocimiento total del sindicato” porque no respetan el contrato colectivo que legalmente les brinda permisos para realizar sus deberes en el gremio, en cambio le solicitaron regresar a su puesto de trabajo en el municipio de Siguatepeque, Comayagua.

El presidente del Sitrainfop afirmó que ellos intentaron resolver la problemática en múltiples ocasiones a través de solicitudes formales, manifestaciones y reuniones con el director de la institución, Carlos Suazo, pero “no ha aceptado recibirnos”.

Lo anterior ha derivado en una lucha constante del Sitrainfop para hacer prevalecer el correcto cumplimiento de la ley y sus derechos como trabajadores, y como parte de un sindicato, expresó.

Esta problemática se suma a la denuncia de nepotismo contra el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona —quien tiene a varios parientes contratados en la institución—, la falta de pagos, amenazas legales y obstáculos para ser reconocidos por la Secretaría de Trabajo como nuevas autoridades.