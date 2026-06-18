Vigilantes de la luz: Escolares se comprometen con el ahorro energético por el planeta

Tegucigalpa, Honduras.- Estudiantes encendieron el foco para iluminar el camino en su aventura por la protección de la naturaleza con Escuelas Amigables con el Ambiente. Con el firme propósito de sembrar hábitos sostenibles desde la niñez, Equipos Industriales inició sus actividades formativas en el proyecto ambiental.

Personal de la empresa se trasladó a las aulas para impartir una exposición clave sobre la importancia del ahorro de energía con el propósito de educar a los estudiantes y convertirlos en portavoces capaces de difundir esta enseñanza en sus propios hogares. Con la mano derecha levantada y en un grito unísono, los estudiantes sellaron su compromiso proclamando: “Prometo apagar las luces que no uso, cuidar la energía de la casa y la escuela y ahorrar energía en la casa”. Para demostrar la seriedad del acto, los nuevos defensores ambientales afirmaron contundentemente: “Soy guardián de la energía”. Además, la empresa organizó la dinámica interactiva “El futuro de la energía”. Divididos en dos equipos, los escolares tuvieron que clasificar distintas acciones cotidianas para diferenciar un “Futuro Verde” de un “Futuro desperdiciado”.

El juego permitió a los niños identificar que hábitos comunes, como mantener el refrigerador abierto mientras se decide qué comer o dejar conectado el cargador del celular, pertenecen a la columna del desperdicio.

Antes de dar por finalizado el encuentro, y como un incentivo real para comenzar el cambio en casa, Equipos Industriales obsequió bombillas LED a los participantes, garantizando una tecnología excelente para reducir de inmediato el consumo eléctrico. Douglas Arias, representante de la empresa, explicó el trasfondo de esta iniciativa: “Hemos traído una actividad innovadora en donde hemos empoderado a los niños y les hemos mostrado el poder que tienen ellos para ser agentes de cambio en sus casas, en su escuela y en la comunidad”. Ante la realidad de Honduras con los constantes problemas energéticos, Arias destacó que, dotar a los menores con estas herramientas les permite aliviar el bolsillo de sus padres y entender que el país necesita agentes de cambio en todos los sectores. Tras este exitoso arranque, las jornadas de concientización energética continuarán mañana con las visitas programadas a los CEB Lempira y Roberto Suazo Córdova.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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