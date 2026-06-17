¿Cuáles son los sectores de mayor riesgo por las lluvias en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las primeras lluvias de la temporada no han provocado inundaciones de gran magnitud en la capital, más de 200 barrios y colonias continúan siendo altamente vulnerables a desbordamientos, derrumbes y deslizamientos, de acuerdo con autoridades municipales.
Las zonas cercanas a quebradas y ríos permanecen bajo vigilancia mientras cuadrillas desarrollan trabajos de limpieza, dragado y canalización para reducir el impacto de las precipitaciones.
Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que la primera etapa de la temporada lluviosa, comprendida entre mayo, junio y la primera quincena de julio, concentra históricamente los principales problemas ocasionados por la acumulación de basura y sedimentos en quebradas y tragantes.
"En la primera fase lluviosa la historia dice que los mayores problemas que tenemos son los acumulados de basura y desechos del río Choluteca y la obstrucción de tragantes. Por eso nuestra fuerza se ha enfocado en la limpieza de cunetas y tragantes para evitar inundaciones en las calles, que principalmente generan conflictos de tráfico", explicó.
El funcionario indicó que, además de las avenidas principales, los trabajos también se concentran en las quebradas que desembocan en el río Choluteca.
"Estamos interviniendo 16 puntos de la ciudad, donde hacemos limpieza, canalización y dragado de quebradas. Estamos cubriendo aproximadamente entre cuatro y seis kilómetros en distintos sectores", detalló.
Más de 200 colonias permanecen vulnerables
Según Quiñónez, el Distrito Central cuenta con más de 700 barrios y colonias bajo vigilancia, de los cuales más de 200 presentan un grado alto de vulnerabilidad durante la temporada lluviosa.
Entre las zonas donde actualmente se ejecutan labores preventivas figura la quebrada que atraviesa las colonias La Fuente, El Ponce y 21 de Febrero.
También se interviene la quebrada Grande del Norte, que recorre sectores como Smith, Gracias a Dios y La Iberia antes de desembocar en el río Guacerique.
Otros puntos priorizados son la quebrada La Orejona, que atraviesa Prados Universitarios, la zona de la UNAH, Radio América y el barrio Morazán; la quebrada Grande del Sur, ubicada entre los antiguos Cines América, City Mall y La Pradera.
Además de la quebrada Las Burras, que nace en la colonia 28 de Marzo, cruza La Reforma y conecta con La Orejona. Las autoridades también realizan trabajos en la quebrada La Salada, que beneficia sectores como San Ángel, Miraflores y Las Colinas.
A estas acciones se suman obras de mitigación en colonias como Los Laureles, Santa Eduviges, Nueva Capital, Divina Providencia, Fuerzas Unidas, Lomas del Norte, la Izaguirre, Villanueva, sector 8 y La Miramesí.
Limpieza reduce inundaciones en las primeras lluvias
El titular del Comité de Emergencia Municipal (Codem), Luis Urrutia, aseguró que las labores preventivas han permitido disminuir los incidentes registrados durante las primeras precipitaciones.
"Venimos haciendo trabajos preventivos de limpieza en drenajes y tragantes desde hace dos meses en bulevares, el anillo periférico y distintos sectores de la ciudad. Con las primeras lluvias no hemos tenido las inundaciones típicas que se daban en Tegucigalpa", manifestó.
El funcionario indicó que las cuadrillas municipales ya han intervenido alrededor de 70 kilómetros de cauces y drenajes: "Hemos desplazado más de 70 metros cúbicos de sedimentos, vegetación y tierra que obstruían diferentes puntos, y seguimos avanzando".
Pese a los trabajos preventivos, las autoridades reconocen que la geografía de Tegucigalpa mantiene un alto nivel de vulnerabilidad durante cada invierno.
Urrutia explicó que el mapa de riesgo cambia constantemente debido al crecimiento urbano y a construcciones levantadas en zonas inestables.
"El mapa de riesgo es dinámico en la capital. Por su topografía tenemos problemas de derrumbes y deslizamientos todos los años, muchas veces por la falta de supervisión en la construcción", concluyó.
Las autoridades solicitaron a la población tomar las medidas de precaución correspondientes, en caso de que las precipitaciones afecten sus lugares de residencia.