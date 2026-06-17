¿Cuáles son los sectores de mayor riesgo por las lluvias en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las primeras lluvias de la temporada no han provocado inundaciones de gran magnitud en la capital, más de 200 barrios y colonias continúan siendo altamente vulnerables a desbordamientos, derrumbes y deslizamientos, de acuerdo con autoridades municipales. Las zonas cercanas a quebradas y ríos permanecen bajo vigilancia mientras cuadrillas desarrollan trabajos de limpieza, dragado y canalización para reducir el impacto de las precipitaciones. Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que la primera etapa de la temporada lluviosa, comprendida entre mayo, junio y la primera quincena de julio, concentra históricamente los principales problemas ocasionados por la acumulación de basura y sedimentos en quebradas y tragantes.

"En la primera fase lluviosa la historia dice que los mayores problemas que tenemos son los acumulados de basura y desechos del río Choluteca y la obstrucción de tragantes. Por eso nuestra fuerza se ha enfocado en la limpieza de cunetas y tragantes para evitar inundaciones en las calles, que principalmente generan conflictos de tráfico", explicó. El funcionario indicó que, además de las avenidas principales, los trabajos también se concentran en las quebradas que desembocan en el río Choluteca. "Estamos interviniendo 16 puntos de la ciudad, donde hacemos limpieza, canalización y dragado de quebradas. Estamos cubriendo aproximadamente entre cuatro y seis kilómetros en distintos sectores", detalló.

Más de 200 colonias permanecen vulnerables

Según Quiñónez, el Distrito Central cuenta con más de 700 barrios y colonias bajo vigilancia, de los cuales más de 200 presentan un grado alto de vulnerabilidad durante la temporada lluviosa. Entre las zonas donde actualmente se ejecutan labores preventivas figura la quebrada que atraviesa las colonias La Fuente, El Ponce y 21 de Febrero. También se interviene la quebrada Grande del Norte, que recorre sectores como Smith, Gracias a Dios y La Iberia antes de desembocar en el río Guacerique. Otros puntos priorizados son la quebrada La Orejona, que atraviesa Prados Universitarios, la zona de la UNAH, Radio América y el barrio Morazán; la quebrada Grande del Sur, ubicada entre los antiguos Cines América, City Mall y La Pradera. Además de la quebrada Las Burras, que nace en la colonia 28 de Marzo, cruza La Reforma y conecta con La Orejona. Las autoridades también realizan trabajos en la quebrada La Salada, que beneficia sectores como San Ángel, Miraflores y Las Colinas. A estas acciones se suman obras de mitigación en colonias como Los Laureles, Santa Eduviges, Nueva Capital, Divina Providencia, Fuerzas Unidas, Lomas del Norte, la Izaguirre, Villanueva, sector 8 y La Miramesí.

Limpieza reduce inundaciones en las primeras lluvias