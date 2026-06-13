Más de 100 emergencias atendidas durante alerta verde por lluvias en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias que han afectado a la capital durante los últimos días han obligado a las autoridades municipales a redoblar las acciones de prevención y respuesta en distintos sectores del Distrito Central (DC). Según los primeros reportes de las autoridades, ya se reportan más de 100 incidencias atendidas durante la vigencia de la alerta verde decretada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). De acuerdo con los reportes municipales, entre las emergencias atendidas figuran inundaciones, derrumbes, caída de árboles, monitoreos preventivos en zonas vulnerables y asistencia a familias afectadas por las precipitaciones.

Las labores se han concentrado en la limpieza de tragantes, cunetas y quebradas, así como en trabajos de dragado para reducir el riesgo de inundaciones en puntos considerados críticos de la ciudad.

Luis Urrutia, gerente del Comité de Emergencia Municipal (Codem), explicó que los equipos comenzaron las acciones desde que se emitió la alerta verde. "El Codem, bajo el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, ha iniciado un trabajo desde la alerta verde promulgada por Copeco, empeñando los equipos en la limpieza, dragados y tragantes en los bulevares y diferentes sectores de la ciudad de Tegucigalpa", manifestó. Según el funcionario, una de las principales intervenciones se desarrolla en quebradas y cauces naturales donde se han retirado grandes cantidades de sedimento, basura y vegetación acumulada. "Con el proyecto de dragado que realizamos en el marco del Plan 99 ya hemos avanzado en un 70%, desplazando más de 60,000 metros cúbicos de desechos y vegetación que interrumpían el cauce normal de las quebradas para evitar que tengamos eventos que lamentar", aseguró. Los registros indican que durante la alerta verde se han atendido 16 casos relacionados con caída o corte de árboles, además de dos podas preventivas y cinco inspecciones en distintos puntos de la capital. Asimismo, se reportó un derrumbe, cuatro inundaciones y 13 jornadas de limpieza ejecutadas en barrios, colonias y sectores considerados vulnerables ante las lluvias.