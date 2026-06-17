Papa y huevos lideran incrementos de precios de la canasta básica en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La papa y el huevo encabezaron los aumentos de precios registrados en la canasta básica alimentaria durante la segunda semana de junio, según un monitoreo del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El estudio se realizó en Tegucigalpa y San Pedro Sula entre el 6 y el 12 de junio de 2026 y detectó incrementos en varios alimentos de consumo frecuente para las familias hondureñas. Entre los productos con mayores alzas figura la papa, cuyo precio aumentó hasta cuatro lempiras por libra en las Ahorro Ferias y 3.33 lempiras por libra en los mercados.

El huevo mediano, otro de los alimentos de mayor consumo en el país, también registró incrementos. De acuerdo con el informe, el cartón de 30 unidades subió seis lempiras en las Ahorro Ferias y 4.17 lempiras en los mercados. En los supermercados, el banano fresco maduro fue uno de los productos con mayor variación, al registrar un aumento de 5.67 lempiras. La cebolla amarilla también reflejó incrementos, especialmente en los mercados, donde su precio aumentó 6.44 lempiras por libra. Por su parte, el pescado blanco subió 3.33 lempiras por libra en las Ahorro Ferias, mientras que la yuca registró un incremento de 1.67 lempiras por libra durante el período analizado. Los resultados evidencina la constante variación de precios que enfrentan los consumidores al momento de adquirir productos básicos para la alimentación diaria.

Gobierno afirma que canasta básica mantiene estabilidad

El viceministro de Desarrollo Económico, Fernando Fortín, aseguró que el precio de la canasta básica se ha mantenido estable en un 60%.