Niños de Escuelas Amigables con el Ambiente aprenden sobre Ecosistemas

Tegucigalpa, Honduras.- Tras dominar la regla de las tres R, procesar su propio compostaje, ver brotar las primeras semillas del huerto escolar y aprender a protegerse con "Riesgolandia", el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de EL HERALDO avanza formativamente con el taller sobre "Ecosistemas". Esta sólida base de conocimientos prácticos sirvió como preámbulo perfecto para elevar la conciencia ambiental de los escolares y comenzar a comprender el entorno natural desde una perspectiva más amplia e integral: el funcionamiento de la vida y sus hábitats.

Con esta maleta de conocimientos, las aulas de los centros educativos se renovaron en el segundo día de la Semana 4 para dar la bienvenida a las charlas sobre los “Ecosistemas”, una temática impartida por la Secretaría de Educación a través de la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS). Las jornadas inaugurales de este ciclo formativo tuvieron lugar en el CEB Rafael Pineda Ponce #2 y el CEB Ramón Cálix Figueroa. Durante las exposiciones presenciales a cargo de Eory Palencia, representante de DECOAS, las miradas de los escolares se mantuvieron fijas en las pizarras y el material visual explicativo.

Los alumnos prestaron una rigurosa atención al descubrir que la biodiversidad de su país se extiende mucho más allá de las nociones básicas que ya conocían. "Les enseñé la importancia de los ecosistemas dentro del país; que ellos puedan conocer todos los tipos con los que contamos, cuál es la riqueza nacional y que, a partir de los jóvenes y los niños, podamos tener una conservación más adecuada de estos medios", detalló Palencia, al explicar el enfoque de la jornada.

La difusión de ese mensaje por parte de los más pequeños hacia sus amigos, familias y comunidades será importante para asegurar un crecimiento con valores ambientales correctos, indicó Eory. La funcionaria expuso que la riqueza natural no se limita exclusivamente a los bosques y mares convencionales, introduciendo conceptos que eran ajenos para los estudiantes, tales como el valor ecológico de los manglares y los pastizales que también se extienden en diversas regiones de la nación. El compromiso de DECOAS con Escuelas Amigables radica en capacitar de manera continua a maestros y alumnos de los distintos centros educativos del país en áreas críticas de las ciencias relacionadas al medio ambiente.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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