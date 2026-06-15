Escolares conquistaron Riesgolandia en el cierre del taller de la Cruz Roja

Tegucigalpa, Honduras.- El inicio de la cuarta semana del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente trajo consigo un hito crucial para las comunidades educativas de la capital. La Cruz Roja Hondureña concluyó de forma exitosa su ciclo de capacitaciones enfocadas en la Gestión Integral de Riesgos, dejando una huella imborrable de conocimiento y preparación en los futuros guardianes del planeta.

En esta jornada de cierre, los especialistas de la institución humanitaria visitaron las aulas del CEB Lempira y el CEB Roberto Suazo Córdova, donde los estudiantes se convirtieron en los protagonistas de su propia seguridad ante los desafíos del cambio climático.

El tablero de la prevención

Lejos de las pizarras y los métodos tradicionales, la consolidación del aprendizaje ambiental se transformó en una experiencia recreativa.

A través de dinámicas como “Riesgolandia” y “Escaleras y Serpientes”, los estudiantes ahora dominan, de forma interactiva y permanente, algunas claves para protegerse frente a las amenazas del entorno. El entusiasmo de esta aventura cobró vida en la historia de Andy Cruz, uno de los ganadores del CEB Roberto Suazo Córdova. Al pequeño le bastaba un solo paso para conquistar el gran tablero de Riesgolandia, mientras dos compañeros aguardaban con ansias su turno para disputar el premio.

Con la expectativa al límite, Andy lanzó el dado, que rodó despacio hasta detenerse en la cara deseada: el número uno. Entre gritos, saltos y aplausos, el escolar celebró su victoria y así demostrar que la diversión y el conocimiento ecológico pueden fusionarse.

Bajo el concepto divertido, la Cruz Roja Hondureña cierra con broche de oro un valioso programa de charlas que ha dotado a los centros escolares de herramientas prácticas ante emergencias ambientales.

Nuevos conocimientos en agenda

El componente educativo de Escuelas Amigables con el Ambiente no se detiene. Tras culminar esta etapa de prevención de riesgos, la agenda académica se renueva de inmediato. A partir de este martes, la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS) de la Secretaría de Educación asumirá el relevo formativo para impartir la temática de “Ecosistemas”. En este nuevo módulo, los estudiantes explorarán las complejas redes de la biodiversidad y el impacto directo que tiene la huella humana en la conservación del entorno natural.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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