Platense vs Real España EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- ¡Hoy regresa la Liga Nacional! El Estadio Morazán de San Pedro Sula abre sus puertas este viernes 31 de agosto para ser el escenario del primer duelo del torneo Apertura 2026. Platense y Real España serán los encargados de dar inicio a una nueva campaña.

El fútbol hondureño vuelve a la acción este fin de semana tras intensas semanas con el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Los Escualos y Aurinegros comenzarán un torneo que se estrena con 12 equipos tras las incorporaciones de Estrella Roja y Club Atlético Independiente.

Platense inicia una nueva etapa con la ilusión a un año de su regreso a la Primera División. Tras un destacado Apertura 2025, los 'Tiburones' sufrieron un tropezón en el Clausura al quedar fuera de las triangulares. Para este torneo, el club se ha reforzado con el objetivo de arrancar con el pie derecho, aunque sufrió la ausencia clave de Erick 'Yío' Puerto, quien partió al FC BATE de de Bielorrusia.

En su último amistoso de pretemporada, Platense empató por 1-1 ante los Lobos de la UPNFM. Mientras tanto, Real España viene de derrotar en pretemporada al Club Deportivo Águila (2-1). En la campaña pasada, la 'Máquina' se quedó en las triangulares en el grupo con Marathón y Olimpia.

Nuevo formato de la Liga NacionalJorge Herrera detalló el formato para el Torneo Apertura 2026-2027: "Tenemos dos grupos, uno de la costa norte y otra del centro, van a jugar entre sí y luego van a jugar con todos los equipos, unos de visita y otros en casa, la idea es poder flexibilizar el calendario para jugar solo los fines de semana".

"Serían dos vueltas y en la segunda vuelta se van a cruzar los que no se cruzaron en la primera vuelta. Se van a clasificar tres de cada grupo, habrá una tabla general, no es tanto cuantos clasifican por el grupo, sino que la lógica dice que puedan ser que salga tres de cada grupo, pero pueda ser que salgan más de un solo grupo porque al final se encuentran todos los equipos y luego habrá un repechaje. Primero y segundo directo, luego tercero con el sexto y cuarto con el quinto, partidos de ida y vuelta. El mejor posicionado en la tabla tendrá el beneficio de "jugar el partido de ida de semifinales en su cancha".

Por último, el descenso se definirá en una Finalísima a ida y vuelta entre el último lugar del Apertura y el del Clausura: "Si un equipo termina en el último lugar del Apertura, pero en el Clausura es otro equipo y si el que fue último del Apertura clasificó al repechaje, ese automáticamente sale de la zona del descenso y entra el que quedó en el nivel inferior para poder pelear el partido de descenso. Siempre va a haber partidos de descenso, de ida y vuelta".