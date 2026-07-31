Zambrano insta a liberales a presentar propuesta para frenar crisis en la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis que atraviesa el sistema energético de Honduras se mantiene como uno de los principales retos en el actual Poder Legislativo. Durante una jornada de trabajo desarrollada en La Entrada, Copán, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instó a la bancada del Partido Liberal a presentar a la brevedad sus observaciones y propuestas técnicas para avanzar en la aprobación de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica. El titular del Legislativo remarcó que la modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa una prioridad nacional que no debe someterse a dilaciones partidarias.

El debate en torno a la infraestructura eléctrica abarca aspectos críticos como la alta tasa de pérdidas técnicas y no técnicas, la saturación de las líneas de transmisión y el impacto directo de los costos de generación en las facturas de la población. Frente a este panorama, las autoridades parlamentarias buscan consensuar un marco legal que permita estabilizar el servicio y atraer inversiones en la red de distribución estatal. "No es urgencia del gobierno o del Partido Nacional, es un tema de urgencia del pueblo hondureño", expresó Zambrano. Durante su intervención ante medios y autoridades locales, el titular del Legislativo expuso que el deterioro progresivo de la estatal eléctrica se debe al abandono sistemático de su infraestructura en los últimos años. Explicó que la falta de inversión en redes modernas impide la evacuación eficiente de la energía producida y genera constantes fallas operativas en diversos sectores del país. Asimismo, subrayó la necesidad imperiosa de renovar los componentes esenciales del sistema de alta tensión para evitar el colapso del suministro en zonas de alta demanda industrial y residencial. "El pueblo está siendo golpeado con el tema de la energía, porque los gobiernos históricamente descuidaron y no modernizaron la Empresa Nacional de Energía Eléctrica; hay líneas obsoletas que tienen más de 30 años y hay que reconstruir nuevas líneas en todo el país", amplió Zambrano.

El presidente de la Cámara Legislativa abordó, además, el grave problema fiscal que generan las pérdidas de energía, las cuales superan los 16,000 millones de lempiras anuales según datos oficiales. Zambrano enfatizó que se adoptarán medidas severas para combatir el hurto del suministro en niveles residenciales, comerciales e industriales, con el objetivo de sanear los ingresos de la empresa pública. En ese sentido, argumentó que las pérdidas financieras no pueden seguir siendo amortizadas mediante subsidios estatales o transferidas a los consumidores finales a través de incrementos en la tarifa. "No podemos permitir que el pueblo pague y existan personas que roban energía; hay que atacar las pérdidas porque ascienden a 16,000 millones de lempiras, y esto lo paga el pueblo", agregó el titular del Legislativo.

Gastos

En el plano político, el congresista cuestionó la administración previa de la ENEE a cargo del partido Libertad y Refundación (Libre), señalando que el incremento en la masa salarial agravó la situación operacional de la entidad. Afirmó que la contratación masiva de personal no calificado restó recursos que debieron destinarse a mantenimiento e infraestructura.