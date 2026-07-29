  1. Inicio
  2. · Honduras

Gobierno afirma haber realizado más de 2,400 cirugías en los últimos tres meses en un hospital

Desde el gobierno de Nasry Asfura afirmaron que ya redujeron la mora quirúrgica de más del 65% al 39%

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 17:44
Gobierno afirma haber realizado más de 2,400 cirugías en los últimos tres meses en un hospital

Más de dos mil cirugías se han realizado solo en un centro médico nacional en los últimos tres meses, afirmaron desde el gobierno.

Foto: Cortesía gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura aseguró que ha realizado más de 2,400 cirugías en los últimos tres meses solo en un centro médico público, el Hospital San Felipe de Tegucigalpa.

Según la Secretaría de Salud, en el Hospital San Felipe se efectuaron 2,444 cirugías mayores en las últimas 11 semanas, disminuyendo la mora quirúrgica de más del 65% al 39%, así lo dijo el director del San Felipe, Edwin Cruz.

Supremo invita a partido de tiktokers a JOH y reacción de sus seguidores no se la esperaba

El profesional de la medicina aseguró que entre abril y julio también se realizaron 976 cirugías menores, alcanzando un total de 3,420 procedimientos quirúrgicos en este período.

En tanto, entre las cirugías mayores se efectuaron procedimientos de vesícula, hernias, oftalmología, ginecología y cirugía general, precisó el director del Hospital San Felipe.

El doctor aseveró que, entre 2022 y 2025, el centro hospitalario realizó entre 3,200 y 3,400 cirugías mayores en promedio; proyectando un total de 8,000 cirugías al cierre de 2026.

Maneja Adobe, Canva y redes: Godofredo Fajardo revela funciones de su hija en alcaldía de Tegucigalpa

En marzo del presente año, el presidente Nasry Asfura firmó un fideicomiso para la compra y abastecimiento de medicamentos.

"Próximamente se va a empezar a atender la mora quirúrgica para empezar a hacer más de 16 mil cirugías pendientes en los hospitales públicos y el Seguridad Social", dijo Asfura en ese momento.

Según datos oficiales, en el mes de marzo existía una mora quirúrgica de 13,700 pacientes en Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias