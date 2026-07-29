Gobierno afirma haber realizado más de 2,400 cirugías en los últimos tres meses en un hospital

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura aseguró que ha realizado más de 2,400 cirugías en los últimos tres meses solo en un centro médico público, el Hospital San Felipe de Tegucigalpa. Según la Secretaría de Salud, en el Hospital San Felipe se efectuaron 2,444 cirugías mayores en las últimas 11 semanas, disminuyendo la mora quirúrgica de más del 65% al 39%, así lo dijo el director del San Felipe, Edwin Cruz.

El profesional de la medicina aseguró que entre abril y julio también se realizaron 976 cirugías menores, alcanzando un total de 3,420 procedimientos quirúrgicos en este período. En tanto, entre las cirugías mayores se efectuaron procedimientos de vesícula, hernias, oftalmología, ginecología y cirugía general, precisó el director del Hospital San Felipe. El doctor aseveró que, entre 2022 y 2025, el centro hospitalario realizó entre 3,200 y 3,400 cirugías mayores en promedio; proyectando un total de 8,000 cirugías al cierre de 2026.