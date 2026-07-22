Médicos exigen transparencia en el uso de fondos destinados a reducir la mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) exigió a la Secretaría de Salud transparentar el uso de los recursos destinados al plan para la reducción de la mora quirúrgica. El representante del gremio, Haroldo López, señaló que, según datos oficiales, se han ejecutado en junio alrededor de 1,400 procedimientos quirúrgicos con un costo total estimado de 133 millones de lempiras. El galeno consideró que el monto es elevado en relación con el tipo de intervenciones realizadas, las cuales, en su mayoría, corresponden a cirugías de baja complejidad.

"Lo que se está operando son procedimientos como lipomas, circuncisiones o hernias, el costo está muy por encima de lo que realmente deberían valer", cuestionó. López criticó que los recursos utilizados en este programa podrían haberse destinado a fortalecer el sistema sanitario, incluyendo el pago de salarios atrasados a médicos y contratación de nuevos profesionales. "Con esos 133 millones se pudo pagar a todos los médicos y contratar más personal para mejorar la atención", afirmó. El representante del CMH también señaló la selección de los pacientes beneficiados, al manifestar que no se ha brindado información clara sobre los criterios utilizados.