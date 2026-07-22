Inicia operación de asistencia alimentaria para más de 15,000 familias afectadas por la sequía

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de la República inició la operación de asistencia alimentaria para atender a las familias de los municipios del corredor seco que se ubican en los departamentos de Choluteca y El Paraíso, que enfrentan los efectos de la sequía. La respuesta gubernamental está orientada a garantizar el acceso a alimentos en las zonas más afectadas por la pérdida de cosechas debido a la falta de lluvias en el corredor seco del territorio nacional. La operación es ejecutada de manera coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), instituciones que trabajan de forma conjunta para hacer llegar la ayuda directamente a las comunidades priorizadas.

Son más de 15,000 familias las que serán beneficiadas con una ración de alimentos que está compuesta por dos sacos de productos básicos, con un peso aproximado de 160 libras y un valor estimado de entre tres mil y cuatro mil lempiras. Cada ración contiene alimentos esenciales para el consumo familiar, entre los que se encuentran: harina, arroz, frijoles, pastas, salsas, chocolate en polvo, avena, sardinas, maíz dulce, enlatados, aceite, manteca, café y otros productos de primera necesidad. El centro de operaciones y distribución será en las instalaciones de Copeco en Choluteca, desde donde diariamente parten los cargamentos hacia los diferentes municipios del departamento.