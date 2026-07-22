Inicia operación de asistencia alimentaria para más de 15,000 familias afectadas por la sequía

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de la República inició la operación de asistencia alimentaria para atender a las familias de los municipios del corredor seco que se ubican en los departamentos de Choluteca y El Paraíso, que enfrentan los efectos de la sequía.
La respuesta gubernamental está orientada a garantizar el acceso a alimentos en las zonas más afectadas por la pérdida de cosechas debido a la falta de lluvias en el corredor seco del territorio nacional.
La operación es ejecutada de manera coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), instituciones que trabajan de forma conjunta para hacer llegar la ayuda directamente a las comunidades priorizadas.
Son más de 15,000 familias las que serán beneficiadas con una ración de alimentos que está compuesta por dos sacos de productos básicos, con un peso aproximado de 160 libras y un valor estimado de entre tres mil y cuatro mil lempiras.
Cada ración contiene alimentos esenciales para el consumo familiar, entre los que se encuentran: harina, arroz, frijoles, pastas, salsas, chocolate en polvo, avena, sardinas, maíz dulce, enlatados, aceite, manteca, café y otros productos de primera necesidad.
El centro de operaciones y distribución será en las instalaciones de Copeco en Choluteca, desde donde diariamente parten los cargamentos hacia los diferentes municipios del departamento.
Como parte de la logística, se distribuirán 900 sacos diarios, permitiendo que la ayuda llegue de manera continua y organizada a las familias que más lo necesitan.
Esta acción forma parte de la respuesta del Gobierno del presidente Nasry Asfura para atender los efectos de la sequía y brindar apoyo oportuno a miles de hogares, priorizando la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables.
La primera entrega de las raciones de alimentos que se llevó a cabo en el municipio de San Antonio de Flores, Choluteca, fue presidida por la primera dama Lissette del Cid de Asfura y destacó que "cada ración entregada representa el compromiso del Gobierno con las familias hondureñas que enfrentan los efectos de la sequía".
“Hoy estamos aquí para decirles a estas familias que no están solas. Nuestro compromiso es acompañarlas, escucharlas y brindarles respuestas concretas en los momentos más difíciles. Cada saco de alimentos representa la solidaridad de un Gobierno que trabaja con el corazón por su gente y que seguirá llegando a cada rincón donde más se necesita el apoyo", aseguró la primera dama.
Asimismo, hizo un llamado a mantener la unidad entre las instituciones y las comunidades para seguir enfrentando los desafíos que provoca el cambio climático, reafirmando que la prioridad del Gobierno del presidente Nasry Asfura es "proteger el bienestar y la seguridad alimentaria de las familias hondureñas".
La primera dama estuvo acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez; las viceministras de Sedesol, Eva López y Fanny Mejía; el viceministro de Copeco, Nelson Márquez; la gobernadora departamental de Choluteca, Delmis Peña; el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, y el alcalde de San Antonio de Flores, César Augusto Núñez Lagos.