Más de 20,000 personas del corredor seco reciben asistencia alimentaria por parte de la FAO

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 20,000 personas en el corredor seco fueron beneficiadas con el programa de producción alimentaria de emergencia impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objetivo de mitigar la inseguridad alimentaria en zonas altamente vulnerables. Con una inversión de 2.15 millones de dólares (más de 57.4 millones de lempiras) del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe, la iniciativa fue dirigida a 4,000 hogares en los departamentos de Choluteca, Valle y Comayagua. El proyecto, denominado “Respuesta inmediata para salvar vidas mediante la producción alimentaria en emergencias”, tendrá una duración de seis meses y busca restablecer la capacidad productiva de las comunidades afectadas, permitiéndoles acceder a alimentos durante los meses más críticos de escasez.

La iniciativa se ejecutó en zonas donde las familias enfrentan una situación crítica debido a la sequía, la variabilidad climática y el impacto de fenómenos hidrometeorológicos. "Las familias del corredor seco enfrentan desafíos cada vez mayores para producir alimentos y sostener sus medios de vida, lo que pone en riesgo su seguridad alimentaria y su bienestar", dijo Fátima Espinal, Representante de la FAO en Honduras. Agregó que esta respuesta permitirá brindar apoyo inmediato para atender necesidades urgentes, salvar vidas y evitar que la situación se agrave frente a futuras crisis climáticas. De acuerdo con la FAO, esta intervención responde a un contexto en el que muchas familias han agotado sus reservas alimentarias y recurren a estrategias de sobrevivencia que agravan su situación de vulnerabilidad.