Defensa de Juan Orlando Hernández asegura que refutará acusación por lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que buscará desvirtuar las acusaciones por lavado de activos durante la audiencia de declaración de imputado del caso Pandora II, mediante consultores técnicos como parte de su estrategia jurídica. El abogado defensor, Mario Cárdenas, informó que el viernes 26 de junio realizó la solicitud de presentación voluntaria junto con a la petición para suspender las órdenes de captura contra el exmandatario, no obstante, sostuvo que la defensa ejercerá el derecho de contradicción frente a las imputaciones formuladas por el Ministerio Público. "Vamos a llevar nuestros consultores técnicos para entrar en ese proceso de contradicción que garantiza el derecho de defensa, con estos consultores técnicos podremos desvirtuar cualquier acusación que se le haga por lavado de activos", apuntó.

Cárdenas también afirmó que en el proceso contra Hernández "no existe ningún tipo de privilegio" y sostuvo que su representado comparecerá ante la justicia bajo las mismas reglas procesales que cualquier otro ciudadano.

Procesos

Las declaraciones del abogado se producen luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera la presentación voluntaria del expresidente, y suspendiera la orden de captura y alerta internacional que existían en su contra. "En principio, lo que el juez natural ha resuelto es que se ha admitido la presentación voluntaria del imputado, del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, y se agendó la audiencia de declaración de imputado para el lunes 3 de agosto a las 9 de la mañana", explicó Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial. Duarte además explicó que el juez conocerá inicialmente el expediente y que el desarrollo del proceso dependerá de las actuaciones judiciales pendientes antes de que el caso sea remitido al juzgado correspondiente.