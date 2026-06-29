  1. Inicio
  2. · Honduras

Defensa de Juan Orlando Hernández asegura que refutará acusación por lavado de activos

El abogado sostuvo que su representado comparecerá ante la justicia bajo las mismas reglas procesales que cualquier otro ciudadano

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 11:59
Defensa de Juan Orlando Hernández asegura que refutará acusación por lavado de activos

El 3 de agosto el expresidente hondureño comparecerá en la audiencia de declaración de imputado fijada por un juez natural.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que buscará desvirtuar las acusaciones por lavado de activos durante la audiencia de declaración de imputado del caso Pandora II, mediante consultores técnicos como parte de su estrategia jurídica.

El abogado defensor, Mario Cárdenas, informó que el viernes 26 de junio realizó la solicitud de presentación voluntaria junto con a la petición para suspender las órdenes de captura contra el exmandatario, no obstante, sostuvo que la defensa ejercerá el derecho de contradicción frente a las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.

"Vamos a llevar nuestros consultores técnicos para entrar en ese proceso de contradicción que garantiza el derecho de defensa, con estos consultores técnicos podremos desvirtuar cualquier acusación que se le haga por lavado de activos", apuntó.

Suspensión de orden de captura contra JOH es temporal, ¿cuánto tiempo tiene para presentarse a la CSJ?

Cárdenas también afirmó que en el proceso contra Hernández "no existe ningún tipo de privilegio" y sostuvo que su representado comparecerá ante la justicia bajo las mismas reglas procesales que cualquier otro ciudadano.

Procesos

Las declaraciones del abogado se producen luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera la presentación voluntaria del expresidente, y suspendiera la orden de captura y alerta internacional que existían en su contra.

"En principio, lo que el juez natural ha resuelto es que se ha admitido la presentación voluntaria del imputado, del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, y se agendó la audiencia de declaración de imputado para el lunes 3 de agosto a las 9 de la mañana", explicó Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.

Duarte además explicó que el juez conocerá inicialmente el expediente y que el desarrollo del proceso dependerá de las actuaciones judiciales pendientes antes de que el caso sea remitido al juzgado correspondiente.

¿Cuándo regresará Juan Orlando Hernández a Honduras tras suspención de orden de captura?

Sin embargo, ante la participación de un juez natural -utilizado en procesos judiciales que involucran a altos funcionarios- el vocero indicó que aún existen diligencias procesales por desarrollar antes de que continúe el procedimiento judicial.

"Esa es una situación que igualmente está pendiente de ser actuada y remitida por parte del juez, debemos comprender que esta serie de actuaciones comenzaron mucho antes; incluso, se estaba en esa situación de aclarar de manera oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cuál era la situación específica del ciudadano Juan Orlando Hernández, cuando se interpuso el recurso de amparo, él todavía era un funcionario público", explicó el vocero.

Es decir, por lo pronto, lo que debe ocurrir es que el juez natural designado conocer en prevención y su decisión va a tener un resultado quizás hasta la audiencia de declaración de imputado.

Una vez que la Corte de Apelaciones le remita la copia certificada del requerimiento fiscal y demás antecedentes contenidos en el expediente, se estarán remitiendo las diligencias al juzgado correspondiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Daniela Ortega

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias