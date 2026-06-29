Suspensión de orden de captura contra JOH es temporal, ¿cuánto tiempo tiene para presentarse a la CSJ?

La decisión de un juez natural de suspender temporalmente la orden de captura y la alerta internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández ha abierto una nueva etapa en el proceso judicial que enfrenta en Honduras por los delitos de fraude y lavado de activos, vinculados al denominado caso "Pandora II".
La resolución, emitida y divulgada este lunes 29 de junio de 2026, no elimina el proceso penal contra el exmandatario, sino que establece las condiciones para que pueda regresar al país y comparecer voluntariamente ante la justicia hondureña.
De acuerdo con el documento oficial, se reconoció al abogado Mario José Cárdenas Ruiz como apoderado defensor de Juan Orlando Hernández Alvarado, dando trámite a la solicitud presentada por la defensa para permitir la comparecencia voluntaria del exgobernante.
La resolución judicial señala que, tomando en consideración la intención manifestada por Hernández de presentarse ante los tribunales, se programó una audiencia de declaración de imputado para el lunes 3 de agosto de 2026 a las 9:00 de la mañana, la cual se realizará en el Salón de Prensa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Uno de los aspectos más relevantes del documento es que el juez decidió decretar la suspensión temporal de las órdenes de captura y de la alerta roja internacional emitida a través de Interpol contra el exmandatario.
El texto judicial deja claro que la suspensión no es definitiva. Según la resolución, la medida estará vigente únicamente durante el período comprendido entre el lunes 20 de julio y el lunes 3 de agosto del presente año, plazo establecido para facilitar el retorno y la comparecencia voluntaria del expresidente.
El documento también advierte que, una vez finalizado dicho período, las órdenes de captura y la alerta internacional podrían recobrar vigencia automáticamente, salvo que el juzgado emita una nueva resolución ordenando su suspensión definitiva.
Esta disposición implica que Juan Orlando Hernández deberá presentarse en la fecha señalada por el tribunal, ya que el beneficio concedido por el juez natural está condicionado al cumplimiento de la comparecencia voluntaria anunciada por su defensa.
La resolución judicial también confirma que el proceso abierto contra el expresidente corresponde a la presunta comisión de los delitos de fraude y lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), el caso forma parte de una ampliación del caso Pandora II, expediente en el que se investiga el supuesto desvío y lavado de más de 62 millones de lempiras a través de estructuras políticas y empresariales.
El juez ordenó además notificar oficialmente la suspensión temporal de las órdenes de captura a diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la oficina de Interpol y el Instituto Nacional de Migración.
Cabe mencionar que Juan Orlando Hernández está fuera de Honduras desde abril de 2022, cuando fue extraditado hacia Estados Unidos para enfrentar la justicia por delitos vinculados al narcotráfico. En ese país fue condenado a 45 años de prisión tras hallarlo culpable, pero un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le devolvió la libertad en diciembre de 2025.