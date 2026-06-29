Suspensión de orden de captura contra JOH es temporal, ¿cuánto tiempo tiene para presentarse a la CSJ?

La resolución judicial señala que, tomando en consideración la intención manifestada por Hernández de presentarse ante los tribunales, se programó una audiencia de declaración de imputado para el lunes 3 de agosto de 2026 a las 9:00 de la mañana, la cual se realizará en el Salón de Prensa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).