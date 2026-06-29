¿Cuándo regresará Juan Orlando Hernández a Honduras tras suspención de orden de captura?

Tegucigalpa, Honduras.- Un boleto de vuelo y una orden de captura suspendida permitirán que el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández retorne al país en las próximas semanas, luego de permanecer más de cuatro años fuera de Honduras, tras estar recluido en una cárcel de Estados Unidos luego de ser condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.
Un juez natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó la solicitud de entrega voluntaria presentada por su defensa, el abogado Mario Cárdenas, lo que permitiría el ingreso al país el próximo 31 de julio, según el boleto de vuelo adjuntado en la documentación.
El 3 de agosto el expresidente hondureño comparecerá en la audiencia de declaración de imputado fijada por un juez natural, por el denominado caso Pandora II.
La medida judicial establece que la suspensión tendrá vigencia del lunes 20 de julio al lunes 3 de agosto del año en curso. Durante ese periodo, las órdenes quedarán sin efecto de manera temporal.
¡VOLVEREMOS A VERNOS!— Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) June 29, 2026
Doy gracias a Dios, a mi amada familia y a cada uno de ustedes por sus oraciones y buenos deseos en este largo y doloroso camino. La reciente resolución del Poder Judicial, que suspende la orden de captura, ratifica lo que siempre sostuve: mi voluntad de...
A audiencia por caso Pandora II
Hernández Alvarado es acusado del delito de lavado de activos de más de 62 millones de lempiras por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) desde el 11 de octubre de 2023, junto a Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), provenientes desde las instituciones públicas hasta las fundaciones que participaron en las campañas políticas.
Los delitos que enfrenta en Honduras son fraude y lavado de activos, en el que también fueron acusados otros exfuncionarios.
El expediente indica que empresas fantasmas, contratos falsos y prestanombres los fondos llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, asimismo en la sociedad mercantil identificada como “La Cachureca” y a otros líderes de sus compañas departamentales.