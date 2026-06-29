¿Cuándo regresará Juan Orlando Hernández a Honduras tras suspención de orden de captura?

Tegucigalpa, Honduras.- Un boleto de vuelo y una orden de captura suspendida permitirán que el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández retorne al país en las próximas semanas, luego de permanecer más de cuatro años fuera de Honduras, tras estar recluido en una cárcel de Estados Unidos luego de ser condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.

Un juez natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó la solicitud de entrega voluntaria presentada por su defensa, el abogado Mario Cárdenas, lo que permitiría el ingreso al país el próximo 31 de julio, según el boleto de vuelo adjuntado en la documentación.

El 3 de agosto el expresidente hondureño comparecerá en la audiencia de declaración de imputado fijada por un juez natural, por el denominado caso Pandora II.