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Campesinos denuncian falta de coordinación con el gobierno frente a crisis del agro

La Asociación de Campesinos denunció que las autoridades gubernamentales los están excluyendo en la formulación de políticas para garantizar la seguridad alimentaria

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 16:01
Campesinos denuncian falta de coordinación con el gobierno frente a crisis del agro

Los campesinos enfrentan condiciones adversas, especialmente por la irregularidad de las lluvias, las sequías prolongadas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH) cuestionó la falta de coordinación entre el Gobierno y las organizaciones campesinas para enfrentar los desafíos que afectan la producción de alimentos en el país.

El presidente de la ANACH, Ramón Navarra, señaló que están excluyendo a los productores en la formulación de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria.

De acuerdo a su criterio la falta de inclusión de los productores debilita la efectividad de las estrategias implementadas por el Estado.

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"No sé por qué todavía no se toma en consideración a las organizaciones campesinas para que discutamos y para que el gobierno dé a conocer cuáles son sus planes”, manifestó el dirigente agrícola.

Navarra insistió en la necesidad de establecer espacios de diálogo permanentes entre las autoridades gubernamentales y los productores para definir una hoja de ruta.

Señaló que los agricultores continúan enfrentando condiciones adversas, especialmente por la irregularidad de las lluvias, las sequías prolongadas y la ausencia de planes de contingencia que permitan responder de manera oportuna a estos fenómenos.

Por lo que estas dificultades están impactando directamente en la productividad de miles de familias campesinas, quienes dependen de la agricultura de subsistencia para su alimentación y generación de ingresos.

La situación es más crítica en el Corredor Seco, donde los productores enfrentan año tras año pérdidas en sus cosechas debido a las condiciones climáticas extremas y a la falta del uso de tecnológicas y de acceso a recursos.

"Los compañeros siempre están haciendo su trabajo en la forma rudimentaria que lo hemos venido haciendo y enfrentando la necesidad de producir los alimentos para nuestras familias", dijo.

Pese a los esfuerzos individuales de los campesinos, la falta de asistencia técnica, financiamiento y acceso a insumos adecuados continúa siendo una barrera para mejorar la productividad agrícola, lamentó el presidente de los campesinos.

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Si bien los campesinos reconocen que programas como el bono productivo han representado un apoyo temporal para algunas familias, los mismo no resuelven los problemas estructurales que enfrenta el agro en el país, expresaron.

En ese sentido, señalan la urgencia de diseñar e implementar una estrategia integral de largo plazo que incluya la participación activa de las organizaciones campesinas en la toma de decisiones.

La ANACH reiteró el llamado a las autoridades para establecer mecanismos de coordinación efectivos con los productores, con el objetivo de construir políticas más inclusivas que contribuyan a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible del país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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