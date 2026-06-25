Campesinos denuncian falta de coordinación con el gobierno frente a crisis del agro

Si bien los campesinos reconocen que programas como el bono productivo han representado un apoyo temporal para algunas familias, los mismo no resuelven los problemas estructurales que enfrenta el agro en el país, expresaron.En ese sentido, señalan la urgencia de diseñar e implementar una estrategia integral de largo plazo que incluya la participación activa de las organizaciones campesinas en la toma de decisiones.La ANACH reiteró el llamado a las autoridades para establecer mecanismos de coordinación efectivos con los productores, con el objetivo de construir políticas más inclusivas que contribuyan a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible del país.