Campesinos denuncian falta de coordinación con el gobierno frente a crisis del agro

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH) cuestionó la falta de coordinación entre el Gobierno y las organizaciones campesinas para enfrentar los desafíos que afectan la producción de alimentos en el país. El presidente de la ANACH, Ramón Navarra, señaló que están excluyendo a los productores en la formulación de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria. De acuerdo a su criterio la falta de inclusión de los productores debilita la efectividad de las estrategias implementadas por el Estado.

"No sé por qué todavía no se toma en consideración a las organizaciones campesinas para que discutamos y para que el gobierno dé a conocer cuáles son sus planes”, manifestó el dirigente agrícola. Navarra insistió en la necesidad de establecer espacios de diálogo permanentes entre las autoridades gubernamentales y los productores para definir una hoja de ruta. Señaló que los agricultores continúan enfrentando condiciones adversas, especialmente por la irregularidad de las lluvias, las sequías prolongadas y la ausencia de planes de contingencia que permitan responder de manera oportuna a estos fenómenos. Por lo que estas dificultades están impactando directamente en la productividad de miles de familias campesinas, quienes dependen de la agricultura de subsistencia para su alimentación y generación de ingresos. La situación es más crítica en el Corredor Seco, donde los productores enfrentan año tras año pérdidas en sus cosechas debido a las condiciones climáticas extremas y a la falta del uso de tecnológicas y de acceso a recursos. "Los compañeros siempre están haciendo su trabajo en la forma rudimentaria que lo hemos venido haciendo y enfrentando la necesidad de producir los alimentos para nuestras familias", dijo. Pese a los esfuerzos individuales de los campesinos, la falta de asistencia técnica, financiamiento y acceso a insumos adecuados continúa siendo una barrera para mejorar la productividad agrícola, lamentó el presidente de los campesinos.