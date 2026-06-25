Catorce estudiantes hondureños resultan afectados por terremotos en Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 14 estudiantes hondureños de medicina que cursan estudios de pregrado y posgrado en Venezuela resultaron afectados por los terremotos de magnitud 7.1 y 7.5.
Flavia Zamora, directora de Asuntos Consulares, detalló que tras los sismos, los jóvenes tuvieron que ser evacuados debido a los severos daños que sufrió el espacio físico donde residían.
“Debido a la magnitud de estos terremotos, el espacio físico donde se encontraban sufrió afectaciones severas, por tal razón, ellos están siendo atendidos por nuestro encargado en la misión diplomática en ese país del sur”, explicó Samora.
Cancillería, además confirmó que los estudiantes son provenientes de los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho, Intibucá, Ocotepeque y otras zonas del país.
“Los alumnos están bien, y están estables; sin embargo, al ser personas que están en un país extranjero, perdieron sus pertenencias por los desastres que ocasionó el terremoto”, agregó.
Intervenciones
Según Zamora, los estudiantes fueron trasladados a la sede diplomática hondureña en Venezuela, donde actualmente reciben alojamiento temporal, alimentación y acompañamiento mientras las autoridades académicas determinan cuándo podrán regresar a las instalaciones donde desarrollan sus estudios.
“Los jóvenes en estos momentos están en nuestra embajada, fueron llevados hasta allá, se les está dando la alimentación y se les está brindando la atención que requieren de manera inmediata”, afirmó.
Además, explicó que la estadía temporal de los estudiantes dependerá de las condiciones de seguridad de los espacios donde residen habitualmente.
“Estamos a la espera que las autoridades del campus donde ellos están estudiando informen que las condiciones donde ellos van a continuar su estadía estén en las condiciones para que ellos puedan permanecer”, indicó.
Ante el desastre que arrebató la vivienda y pertenecias de los estudiantes, cancillería explicó que se facilitó la comunicación inmediata con los familiares de los afectados que residen en Honduras.
“Sí, también ya establecieron comunicación con las familias, que es parte de la asistencia que el encargado de negocios en la embajada está brindando además de los alimentos que ellos necesitan”, señaló.
Además de este grupo, la Cancillería mantiene registro de otros 40 hondureños residentes en distintas ciudades venezolanas. De acuerdo con el reporte oficial, ninguno ha reportado lesiones graves derivadas de los terremotos.
“Debemos darle gracias a Dios porque los terremotos fueron bastante fuertes y con una distancia de tiempo bastante corta y ellos están bien”, finalizó la experta.