Catorce estudiantes hondureños resultan afectados por terremotos en Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 14 estudiantes hondureños de medicina que cursan estudios de pregrado y posgrado en Venezuela resultaron afectados por los terremotos de magnitud 7.1 y 7.5. Flavia Zamora, directora de Asuntos Consulares, detalló que tras los sismos, los jóvenes tuvieron que ser evacuados debido a los severos daños que sufrió el espacio físico donde residían. “Debido a la magnitud de estos terremotos, el espacio físico donde se encontraban sufrió afectaciones severas, por tal razón, ellos están siendo atendidos por nuestro encargado en la misión diplomática en ese país del sur”, explicó Samora.

Cancillería, además confirmó que los estudiantes son provenientes de los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho, Intibucá, Ocotepeque y otras zonas del país. “Los alumnos están bien, y están estables; sin embargo, al ser personas que están en un país extranjero, perdieron sus pertenencias por los desastres que ocasionó el terremoto”, agregó.

Intervenciones

Según Zamora, los estudiantes fueron trasladados a la sede diplomática hondureña en Venezuela, donde actualmente reciben alojamiento temporal, alimentación y acompañamiento mientras las autoridades académicas determinan cuándo podrán regresar a las instalaciones donde desarrollan sus estudios. “Los jóvenes en estos momentos están en nuestra embajada, fueron llevados hasta allá, se les está dando la alimentación y se les está brindando la atención que requieren de manera inmediata”, afirmó. Además, explicó que la estadía temporal de los estudiantes dependerá de las condiciones de seguridad de los espacios donde residen habitualmente. “Estamos a la espera que las autoridades del campus donde ellos están estudiando informen que las condiciones donde ellos van a continuar su estadía estén en las condiciones para que ellos puedan permanecer”, indicó.