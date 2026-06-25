Bajo escombros buscan en Caracas a más víctimas tras los terremotos en Venezuela

Los venezolanos pasaron en cuestión de horas del temor a las réplicas en medio de la noche, que obligaron a centenares de personas a pernoctar en las calles, a la realidad de una ciudad golpeada anímicamente por la magnitud de la emergencia y las marcas de los sacudones en las fachadas.
Es evidente el temor, la ansiedad de las personas por abastecerse de alimentos y comprar combustibles, lo que dejaba largas filas en algunos surtidores.
En Altamira, una zona en el este caraqueño, el polvo se levantaba mientras funcionarios de Protección Civil y el Ministerio de Obras Públicas se encargaban de la remoción escombros de dos edificios que colapsaron por completo y bloquearon el paso de una avenida.
Entre los muros derrumbados se podían ver algunas prendas de ropa de los residentes, mientras se presume que en el lugar quedaron personas atrapadas.
Grupos de habitantes de la zona se acercaron para ver los trabajos de las cuadrillas de rescate con caras alargadas del cansancio y la angustia vivida el miércoles.
También, en medio de la emergencia salió a flote la solidaridad. El dueño de un local de comida que sufrió daños en su fachada con vidrios rotos ofreció refrigerios a los periodistas y funcionarios del Estado.
En otra zona del este caraqueño, los residentes de un edificio fuertemente afectado salían con maletas llenas de lo poco que lograron rescatar. Otras personas retiraban los escombros.
La medianera del edificio en el que viven estos afectados quedó expuesta y se podían ver desde lejos bibliotecas y el interior de algunos apartamentos como evidencia de la magnitud de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la víspera y que hasta primeras horas del miércoles dejaban al menos 164 fallecidos y 971 heridos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó este jueves la solidaridad de la Unión Europea (UE) con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron esta madrugada al país sudamericano."Pienso de manera especial en las víctimas y sus familiares. Estamos con vosotros", añadió la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.
Por su parte, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, aseguró que la UE "está preparada para intensificar la asistencia" en Venezuela y expresó también sus condolencias hacia las víctimas.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también se expresó en redes sociales sobre los terremotos y dijo que las noticias desde Venezuela son "profundamente devastadoras".
Expresó la solidaridad y apoyo de la UE al pueblo venezolano en estos momentos de "enorme dolor": "Nuestro pensamiento está con todos los afectados, con quienes han perdido a seres queridos y con todos aquellos que participan en las labores de emergencia y rescate", enfatizó.