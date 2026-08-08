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Video: rescatan en Ecuador a una niña que iba a ser casada a la fuerza con hombre de 50 años

Un video difundido por autoridades ecuatorianas muestra el momento en que el hombre es capturado en una zona boscosa junto a la menor, quien estaba aterrada

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 13:49
Video: rescatan en Ecuador a una niña que iba a ser casada a la fuerza con hombre de 50 años

La menor fue resguardada por autoridades ecuatorianas y se gestiona su regreso a su país.

Foto: @klaveec

Quito, Ecuador.- La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador rescataron a una peruana de diez años, presunta víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil, en una comunidad indígena de difícil acceso situada en la frontera entre Ecuador y Perú.

Según informó este viernes el Ministro del Interior, John Reimberg, el operativo se llevó a cabo en la comunidad Espejo, ubicada en el río Tigre, en la amazónica provincia de Pastaza.

La acción fue el resultado de una investigación coordinada entre las fiscalías de Ecuador y Perú y las Fuerzas Armadas peruanas, que permitió determinar que aproximadamente un mes atrás se habría producido un intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas.

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Durante la intervención fue detenido un hombre identificado como Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años, quien quedó a disposición de la autoridad competente.

Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años, detenido por los delitos de trata de personas con fines de matrimonio servil.

Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años, detenido por los delitos de trata de personas con fines de matrimonio servil.

(Foto: Cortesía @onlypanasec)

Las autoridades señalaron que la menor fue puesta bajo protección y recibirá atención médica, psicológica y asistencia integral, en coordinación con las autoridades ecuatorianas y los servicios consulares peruanos.

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Redacción web
Agencia EFE

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