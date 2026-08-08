Video: rescatan en Ecuador a una niña que iba a ser casada a la fuerza con hombre de 50 años

Quito, Ecuador.- La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador rescataron a una peruana de diez años, presunta víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil, en una comunidad indígena de difícil acceso situada en la frontera entre Ecuador y Perú.

Según informó este viernes el Ministro del Interior, John Reimberg, el operativo se llevó a cabo en la comunidad Espejo, ubicada en el río Tigre, en la amazónica provincia de Pastaza.

La acción fue el resultado de una investigación coordinada entre las fiscalías de Ecuador y Perú y las Fuerzas Armadas peruanas, que permitió determinar que aproximadamente un mes atrás se habría producido un intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas.