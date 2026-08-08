Video: hombre empuja a adulto mayor a la calle y un tráiler lo atropella y mata en México

Monterrey, México.- La muerte de un adulto mayor que fue atropellado por un tráiler en una avenida de Monterrey, México, es investigada como un posible homicidio luego de que las autoridades analizaran imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. El hecho ocurrió el jueves 6 de agosto de 2026 en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Conchello. Inicialmente, el caso fue reportado como un atropellamiento; sin embargo, las grabaciones obtenidas por el sistema de videovigilancia C4 muestran una secuencia que llevó a las autoridades a modificar la línea de investigación.

Según las imágenes, la víctima caminaba por la acera cuando otro hombre se acercó y, aparentemente de manera intencional, la empujó hacia la vía. El adulto mayor cayó sobre la capa asfáltica justo cuando circulaba un tráiler.

El conductor de la unidad pesada continuaba su recorrido por la avenida y, de acuerdo con la información difundida por las autoridades, no habría tenido tiempo suficiente para evitar al peatón. El adulto mayor murió en el lugar, al ser aplastado por las pesadas llantas del automotor.

Buscan al sospechoso

La Secretaría de Seguridad de Monterrey informó que las divisiones de Inteligencia e Investigación trabajan para identificar y localizar al hombre que aparece en las grabaciones. La investigación fue reclasificada como homicidio, por lo que el conductor del tráiler no sería considerado responsable de la muerte, de acuerdo con los primeros avances del caso. Hasta el momento, las autoridades tampoco han establecido qué habría motivado al sospechoso a empujar a la víctima. El presunto responsable fue descrito como un hombre que vestía una camiseta blanca con un logotipo "Champions", shorts oscuros y tenis negros. También llevaba una mochila y aparentemente una gorra.